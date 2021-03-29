久旱不雨石門水庫水位降 薑母島住戶回家路艱難
記者李春台/桃園報導
2021-03-29 15:13:30｜2021-03-29 15:14:32
連日乾旱不雨，造成石門水庫水位持續下降，近日蓄水率不到4成。天旱缺水不僅造成民生用水短缺，由於水位不斷下降，位於石門水庫內的薑母島上住民，平時出入也漸漸受到影響。島上住民擔心接下來如果水位持續消退，恐怕連回家的路都沒有。居民希望政府能夠加以重視，並且提供浮桶做為臨時停靠碼頭，讓他們有條安全可以回家的路。
位於阿姆坪碼頭對岸的薑母島，目前島上仍有住民不到10人，其中還包括一位年齡近百歲的住民。平常水情不錯時，會有船艇搭載遊客上岸走訪，也有住民自行以小船做為出入的交通工具。但由於最近天旱不雨造成石門水庫水位不斷下降，阿姆坪碼頭船艇已經撤離，薑母島原本停靠的碼頭也無法靠近，住民必須走上好幾公尺的水泥路才能到岸邊，不過，隨著水位還是消退，住民擔心接下來，連小船都無法停，島上居民的回家之路讓他們感到越來越難。 島上住民呂學賢表示，由於山路陡峭，居民根本無法經由陸路回家。但目前庫底泥濘，居民利用船筏做為出入的工具，但這也只是暫時的權宜之計，因為水位只要再消退20公尺左右，恐怕連小船筏也無法靠岸，對外的交通就更難了。呂學賢說，島上住民有人必須到醫院、診所拿處方箋，萬一未來水位再降，擔心無法取得藥品，希望政府能重視這個問題，幫助他們找到一條安全回家的路。