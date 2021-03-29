幫老闆買高鐵車票 女手滑「5千元噴了」！釣出行家解救
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 15:39:01｜2021-03-29 15:43:59
高鐵因快速的特性，成為不少人南北往來的大眾交通工具之一，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女網友幫忙老闆訂購高鐵車票，事後登上官網想拿取憑證方便報帳，卻發現忘記填寫統編，手滑直接送出，讓她害怕車錢可能有去無回。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己前幾天幫忙老闆訂購高鐵車票，總計花了5千多元，「APP購票的時候有一欄是輸入統編的，很確定自己有記得輸，所以心裡一直有種『這筆帳我已經報好統編了』的感覺」。隨後她解釋，公司報帳時規定必須將乘車紀錄或車票印出來證明，於是她便登上高鐵官網，看到當時有兩個查詢選項「一般查詢列印」和「電子車票查詢」。然而當時她並不清楚兩者差別，「反正我只是要印個憑證出來，於是點了電子車票查詢，這時的我還傻傻地以為這只是一個查詢功能，又以為這筆帳我已經報過統編了，所以看到統一編號那裏沒有必須輸入的星星，很開心輸完訂票紀錄就送出了」。然而她手滑一送出，才驚覺「只要在這步驟沒輸統編，這筆帳就是沒報到統編！」不僅如此，她還發現「只能下載唯一的一次，也問過高鐵客服了，原來APP輸入統編的那個步驟，只是在幫公司累積會員優惠」。遇到這樣的狀況，就讓原PO崩潰直喊「於是五千塊就離我而去了嗚嗚嗚，等周一上班再跟會計凹凹看，五千對我來說真的不是小錢啊QQ，不說了我要去樓下挖土吃了」。貼文一曝光，不少網友紛紛留言「都有統編的欄位在那了，你為什麼不輸入= =」、「你跟會計求個情看看，真的不行就只好拿出稅額差異你賠了！！！至少兩百多稅額比五千好多了...」；但許多人認為並不會造成問題，「我公司之前搭乘高鐵台鐵，也不需要輸入統編就可報帳，真的可以去問問看公司會計」、「大眾交通工具車票上都不會顯示統編，也沒有在打統編的，高鐵打的統編也只是累積企業會員用的，原則上實體車票就可以直接報帳，不過依據每家公司不同，有些會計會另外要求要有購票證明」。甚至有行家給予建議，「我是公司會計，我們公司是如果有車票就不用打統編，網路上下載的（你貼的那個網址），就一定要打統編才能報帳，所以都會請同事小心一點，因為只能列印一次，如果真的都沒有，只能去現場請高鐵幫你開搭車證明（他們會蓋章）」、「前高鐵實習生路過，跟你文章說的那個統編只是累積企業會員，跟報帳其實沒有什麼關係，我記得電子車票網路可以下載憑證，不然就是你請高鐵的站務員，幫你開一個購票證明，憑證明去報帳，希望有幫到妳」。（編輯：陳雅雲）