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買咖啡「自帶杯子」沒優惠！他爆氣客訴　網曝1關鍵打臉

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 15:31:06

▲超商咖啡有多賺？內行網友解密。（圖／取自《Pixabay》）
▲有網友抱怨，自己帶杯子去買咖啡，卻不能享環保優惠。（示意圖／取自《Pixabay》）
很多店家為了配政府的環保政策，推出購買飲料使用可重複環保杯就會有折扣。不過，就有網友抱怨，他自已帶杯子去超商買咖啡，但卻無法使用折扣，這讓他忍不住客訴超商「擺明了浪費資源、增加垃圾量」，貼文曝光後，網友們卻一面倒指責原PO，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆料公社》表示，超商口頭上說，要配合環保署「一次用外帶飲料杯源頭減量計畫」，但他拿已喝的飲料杯，洗乾淨到超商買咖啡，卻被規定成範圍不包括「一次用外帶飲料杯」，而「一次用外帶飲料杯」的定義則是，「在販售現場裝填飲料，販售供消費者外帶，具一次使用、用過即丟特性，或無償提供之飲料容器」。
▲網友們認為，店家是要鼓勵民眾使用非一次性的杯材，但原PO帶的紙杯就不是環保材質。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友們認為，店家是要鼓勵民眾使用非一次性的杯材，但原PO帶的紙杯就不是環保材質。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
這讓原PO忍不住痛罵，「不是說要配合環保署一次用外帶飲料杯源頭減量計畫嗎？為什麼拿自己喝過且已洗乾淨的飲料杯去裝咖啡就不行呢？這不是擺明了浪費資源、增加垃圾量嗎？」
許多網友看完卻不認同原PO，因為店家是要鼓勵民眾使用非一次性的杯材，而原PO的飲料杯並不是環保材質，「重點在於你連第一次使用這個杯子都是不必要的」、「你以為洗過了就不算一次性餐具了嗎」、「『一次用減量』指的就是減少一次用餐具用量，而非拿一次用餐具再用做減量」、「打從一開始就該使用環保餐具了，而不是用紙杯」、「遊戲規則很清楚啊」、「明明就是奧客還硬要討拍」。（編輯：許智超）
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