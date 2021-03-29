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商場見「比基尼辣妹、腹肌猛男」做1事！她怒：老公狂看

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 16:04:45

▲一名女網友發文，表示和老公到屏東某商場逛街時，遇到2位比基尼辣妹和1位腹肌猛男也在逛街，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友發文，表示和老公到屏東某商場逛街時，遇到2位比基尼辣妹和1位腹肌猛男也在逛街，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

一名女網友今（29）日在臉書發文抱怨，表示自己在逛購物商場時，竟然驚見2名身材火辣的比基尼辣妹以及1名肌肉猛男在逛街，而老公更是目不轉睛地猛看，貼文一出，立刻掀起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文並附上圖片，表示她和老公到屏東某購物中心逛街，豈料竟然遇到2位身材姣好的比基尼辣妹，旁邊還跟著1位裸著上半身，大秀腹肌的猛男，3個人就這樣穿著泳裝一起開心逛商場。

▲女網友PO出在屏東某商場遇到的比基尼辣妹與腹肌猛男。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲女網友PO出在屏東某商場遇到的比基尼辣妹與腹肌猛男。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
但原PO相當不理解，為什麼會有人穿泳衣逛街，讓原PO老公都看得目不轉睛，「為什麼有人穿成這樣逛街? 我老公眼睛一直黏著不放，還說要一直陪他們逛街，回家他就死定了」。

貼文一出，立刻掀起熱議，有些網友認為，「身材不錯」、「身材火辣」、「這麼熱喔」、「腹肌耶」、「哈哈哈， 好猛，可能剛好從墾丁回來」；不過也有網友表示，「泳裝而已，我覺得沒什麼」、「怎麼了嗎又不是沒穿」、「人家要怎麼穿是他的事，你老公要怎麼看是你的事，不要因為你老公亂看管人家穿著的自由，回去管好你家老公」。

不過，也有網友表示，可能是該商場有舉辦活動，所以推測圖片內的辣妹和猛男應該是請來的麻豆，「應該是商場請來的麻豆，清明連假有比基尼走秀活動，因為樓管有聯繫我（店家）參加活動的意願」；也有人猜測「變相宣傳吧？只是資訊太少，看不出宣傳啥」。（編輯：郭佩蓉）

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