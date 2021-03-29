拿掉首都光環「台北剩什麼」？全場指3優勢：贏一堆縣市
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 16:21:40
台北為台灣的首都，其在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，不少台灣人也看中其商機及工作機會紛紛選擇遷入。然而，就有網友好奇發問「台北拿掉首都光環剩什麼？」而引來鄉民曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，好奇提問「台北拿掉首都光環剩什麼？」他解釋問題中所指的台北範圍包括台北市，新北市，「包含總統，中央機關連同首都一同撤走，台北這個人擠人高房價的城市，還會剩下什麼？有鄉民可以預料得到嗎？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「爆多的百貨公司～」、「北海岸，我最喜歡的一段台灣海岸線」、「首都拔掉基礎建設還在阿，還是你是在問平行時空的事？」、「拿掉這些光環全台還沒有一個城市看的到車尾燈」、「以前還有捷運可以吹噓，現在連台中都有了」。其中就有人點名「完善的交通網」是一大優勢，「光捷運就屌打」、「交通跟許多設施都很緊密很好到處走動，只是住不起而已啦！不然我也想住台北」、「已成型便利的交通網阿」、「最台最多的銀行，醫院，工作機會，最便利的交通」；另外，「人行道設計」也被提及，「道路人行道街景規劃最完整」、「人行道可以走就屌打一堆縣市了」、「光一個人行道就屌虐了」、「剩高品質的居住環境啊，人行道屌打新竹桃園」。此外，鄉民也以最近台灣缺水情況嚴峻為例，發現南部不少大型水庫水量告急，但台北卻無該情況，直言「翡翠水庫啊，水很多都不用限水」、「天然優勢真的是不缺水」、「不會限水啊」、「穩定的水吧」。（編輯：陳雅雲）