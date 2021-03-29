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外送員硬塞「1顆蛋塔」！女取餐嚇壞：誰敢吃　網曝真相

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 16:06:13

▲葡式蛋塔在台灣曾經是熱門甜點，眾多葡式蛋塔專賣店短時間大量開設，包括肯德基等均趕上此一熱潮。（圖／翻攝自pixabay）
▲女網友點外送取餐時，外送員硬塞一顆蛋塔給她，貼文引發網友熱議。（示意圖／翻攝自pixabay）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名女網友在《Dcard》提到，點外送取餐時，外送員硬塞一顆蛋塔給她，嚇得直呼「誰敢吃啦」，貼文引發網友熱議。
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原PO表示，日前點外送早餐，外送員問她要不要吃蛋塔，她回應「沒關係，不用」，外送員卻稱「買來吃不下」，但她一看包裝，發現是一個拆封過的塑膠袋，外送員高速塞給原PO，讓她嚇得直問「可是問題是誰敢吃啦！」
▲外送員表示，不懂為何很多人取餐門都開一半，或是只有一個縫隙。（示意圖／翻攝自
▲女網友點外送取餐時，外送員硬塞一顆蛋塔給她，貼文引發網友熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「要是我會拿來吃欸不吃白不吃XD但是會等到外送員離開再吃」、「疫情期間不敢吃，不過平常我會吃」、「我之前也被外送員送鋁罐可樂，沒開過的」；但也有人認為「防人之心不可無」、「居然有人敢吃，也太大膽」。
不過，一名外送員回應貼文，提到有時候上一單客人失聯，等待10分鐘還是聯繫不上，訂單沒人取餐的話，客服都請他們自行處理，不過外送員其實不太喜歡，除了浪費時間等10幾分鐘之外，還要帶著一堆食物跑，真的很麻煩，並稱「我們根本沒時間吃，放著又占空間，所以都會把餐點給下一個客人，大部分的客人都是很高興的收下」。（編輯：賴詠璿）
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