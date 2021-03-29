接14品項訂單臉綠！店員「神速」全搞定 他一看時間傻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-29 16:51:05｜2021-03-29 17:21:09
外送平台近幾年崛起，不少人看準懶人商機，紛紛投入外送員的行列。近日，就有名外送員接到一單14個品項的訂單時，心想「會等到哭吧」，但沒想到店員一人只花了五分鐘就搞定，讓他忍不住直呼「真心想表揚一下這個店員，真的超強」，貼文曝光後，也引起網友熱議。
原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，他接到一單800多元、14個品項的訂單，到店裡時卻發現只有一位店員，他心想「完蛋了，等到哭了吧！」但他還是先詢問店員大概會多久，想不到對方竟說「給我5分鐘」，這讓原PO不禁質疑「認真嗎？」店員則堅定表示「認真」，接著就低頭開始猛做。當原PO拿到餐點時，低頭看一下計時器，發現店員真的在5分鐘內就交餐，讓他大讚「你超強，真的5分鐘內就做好了」，也忍不住說「真心希望，如果每個店員都向這個店員這麼優秀就好了，就不用這麼浪費生命的等餐」。另外，原PO也透露，當天其實還有兩個客人，甚至店員當下還幫其中一位點餐跟收錢，讓人感動的是「太多店家都會先做來現場的客人，但店員卻是先做他的，還將14樣餐點完整的放在袋子裡，到客人手上完全沒打翻跟歪掉」。許多網友看完也相當驚訝，「太強了吧！難怪一人顧店」、「1個餐點算1分鐘，完成1個就要14分鐘了…真的超強」、「這手腳他應該是老闆吧」、「哪裡來的神人」、「好厲害的店員，優秀」、「太厲害了！真的是用生命在做的店員」、「一個人作業，很強！這員工值得表揚」、「真的好店員，有些的等一下是半小時」。（編輯：許智超）