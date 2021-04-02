自助餐夾不到腿庫！男喊「一句」闆娘臉紅 客人嚇壞狂盯
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 13:00:00
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。對此，就有一名網友指出，自助餐阿姨記得他最愛吃腿庫，因此偷偷告訴他「這兩天老闆會買回來滷」。但到了當天卻沒看見心儀的菜色，因此心急喊了一句話，讓全場客人瞬間盯著他看，就連阿姨也被嚇到停止動作。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自助餐阿姨某天偷偷告訴他「這兩天老闆會買腿庫回來滷，可能會做主菜賣，你愛吃那個當便當，記得這兩天注意一下。」聽聞這消息，就讓他十分高興，決定兩天後再來用餐一次。
等到過了2天後，他一到自助餐店，卻發現沒有看到腿庫，因此轉頭向阿姨，以高分貝詢問「阿姨，妳不是說有脫褲，怎都沒看到啦！」此話一出，店內的客人瞬間都望向了他，阿姨正好拿菜盤要換，也被嚇到停止動作。
阿姨一回過神來，立馬出手敲打原PO的手臂，「我是嘎你貢腿庫，捨咪脫褲啦，歐白貢……（我是跟你說腿庫，說什麼腿庫啦，亂講話）。」他也發現自己說錯了話，隨即解釋「某啦！阿姨我貢太快啦！我是貢腿庫啦！啊啊啊，歹勢啦（沒拉！阿姨我說太快啦！我是說腿庫啦！啊啊啊，抱歉啦）」。鬧出了這麼大的笑話，也讓原PO文末尷尬直喊「這星期我想我會換間吃午餐了……」。
貼文一曝光，瞬間就引來許多網友笑翻留言，「想吃到語無倫次了」、「脫褲是另外的價錢了」、「所以，老闆在嗎？」、「你心裡早就不想努力了XD」、「差點上演阿姨我不想努力了」、「阿姨名聲差點被你毀」、「你害阿姨心肝丟三下」。（編輯：陳雅雲）