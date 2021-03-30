房市／年輕購屋族減 台中40歲以下漸買不起屯區
財經中心/綜合報導
2021-03-30 08:30:00
根據金融聯徵中心資料，台中三大屯區40歲以下的房貸申貸者，去年僅北屯超過5成，但2010年時，卻是三區的占比都過半數；換言之，青壯年在屯區購屋的比重，10年來有下降趨勢。專家分析，北屯長期推案主力都是中低總價的「首購、小資宅」，持續吸引年輕買方買進，西屯與南屯推案則以中高總價居多，才使年輕購屋族占比降低。
金融聯徵中心資料顯示，去年北屯40歲以下房貸申貸件數2522件，占整體52%，是三大屯區中唯一過半數的區域，西屯占44%，南屯則是占49%。而10年前，三區40歲以下申貸件數與占比，分別是西屯占51.6%，南屯占53.6%，北屯則是占58.9%。信義房屋南屯店店長杜得琳分析，北屯與南屯的青壯年申貸件數其實較10年前增加，但占比之所以下降，主要是北屯原本基期、土地取得成本都較低，長期以來推案也都是鎖定年輕、首購的中低總價產品，吸引預算較有限的青壯年族群持續買進，反觀西屯與南屯原本基期就比較高，推案也以中高總價類型為主。信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯也進一步說明，北屯重劃區多，如G0特區等，建商主要鎖定預算有限買方，推出首購、小資宅，由於供給量大且穩定，又有捷運、COSTCO開幕等建設議題加持，未來發展性佳，因而持續吸引年輕、首購、小資等族群買進，使北屯40歲以下房貸申貸者占比，仍能維持在5成以上。至於西屯與南屯區，鄭家畯表示，由於素地較為有限，雖有部分總價親民區段，如中科周邊、逢甲商圈，但符合首購、小資預算的物件供給量不像北屯這麼大，加上區域內又有七期等中高總價的區段，較少年輕買方有能力買進，在整體房價走勢呈現上揚的10年間，才讓40歲以下購屋族的占比跟著降低。