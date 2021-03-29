NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

都找不到台灣員工！小吃店老闆曝「真實薪水」：只有外籍

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 17:19:28

熱炒
▲有位網友發文抱怨，表示現在小吃店都徵求不到台灣人員工，而他也曝光了「真實薪水」，感嘆只找得到外籍勞工，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自 Pixabay ）

一般小吃店若是想徵到台灣員工，通常薪水都要開多少才請得到呢？就有一名男網友發文抱怨「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，而他所開出的薪水為2萬6千元，月休4天，一天工作8小時，可是卻一直等不到人應徵，反而是店內外籍員工說想帶朋友一起來工作，讓他很感嘆「不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示在小吃店起薪26K、月休4天，工作時間則是8小時一班制，從下午4點到凌晨12點，「起初進學薪水是26000，的確不高，一切來都是重新開始學，所以前期薪水在各位看來是真的不多，但基本上一個月內若都能學會，且完成老闆的要求標準，主要是煮粥、準備開店事宜」。

▲有位網友發文抱怨，表示現在小吃店都徵求不到台灣人員工，而他也曝光了「真實薪水」，感嘆只找得到外籍勞工。（示意圖／取自pixabay）
▲有位網友發文抱怨，表示現在小吃店都徵求不到台灣人員工，而他也曝光了「真實薪水」，感嘆只找得到外籍勞工。（示意圖／取自pixabay）
原PO接著說道，之後若能獨當一面，升上店長薪水則為3萬元，還有月營業額5％的獎金，「但台灣人都是先從起薪看，也不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外籍人士」，雖然他認為請外籍員工沒有不好，「但還是有些考量，不然乾脆開個越南印尼店就好啦..」，仍然希望可以找到適合的台灣員工。

貼文一出，引起熱議，多數網友都認為原PO應徵不到台灣員工的主因是「薪水太低」、「月休太少天」，並不是因為台灣員工難找，「月休四天才不到3萬真的蠻少的」、「你不是員工難找，你最大問題在薪水出奇的低」、「拿到的薪水不等於付出，台灣慣老闆太多了，不如做時薪比月薪好」、「月休四天？」、「這種時間、價錢，你很難找到人，只能笑笑」、「給多少薪水做多少事情啊」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.82%68.18%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.17%5.83%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.52%53.48%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
74.04%25.96%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀