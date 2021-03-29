都找不到台灣員工！小吃店老闆曝「真實薪水」：只有外籍

一般小吃店若是想徵到台灣員工，通常薪水都要開多少才請得到呢？就有一名男網友發文抱怨「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，而他所開出的薪水為2萬6千元，月休4天，一天工作8小時，可是卻一直等不到人應徵，反而是店內外籍員工說想帶朋友一起來工作，讓他很感嘆「不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士」。

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該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示在小吃店起薪26K、月休4天，工作時間則是8小時一班制，從下午4點到凌晨12點，「起初進學薪水是26000，的確不高，一切來都是重新開始學，所以前期薪水在各位看來是真的不多，但基本上一個月內若都能學會，且完成老闆的要求標準，主要是煮粥、準備開店事宜」。

▲有位網友發文抱怨，表示現在小吃店都徵求不到台灣人員工，而他也曝光了「真實薪水」，感嘆只找得到外籍勞工。（示意圖／取自pixabay）

貼文一出，引起熱議，多數網友都認為原PO應徵不到台灣員工的主因是「薪水太低」、「月休太少天」，並不是因為台灣員工難找，「月休四天才不到3萬真的蠻少的」、「你不是員工難找，你最大問題在薪水出奇的低」、「拿到的薪水不等於付出，台灣慣老闆太多了，不如做時薪比月薪好」、「月休四天？」、「這種時間、價錢，你很難找到人，只能笑笑」、「給多少薪水做多少事情啊」。（編輯：郭佩蓉）