都找不到台灣員工！小吃店老闆曝「真實薪水」：只有外籍

一般小吃店若是想徵到台灣員工，通常薪水都要開多少才請得到呢？就有一名男網友發文抱怨「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，而他所開出的薪水為2萬6千元，月休4天，一天工作8小時，可是卻一直等不到人應徵，反而是店內外籍員工說想帶朋友一起來工作，讓他很感嘆「不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士」。
該名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示在小吃店起薪26K、月休4天，工作時間則是8小時一班制，從下午4點到凌晨12點，「起初進學薪水是26000，的確不高，一切來都是重新開始學，所以前期薪水在各位看來是真的不多，但基本上一個月內若都能學會，且完成老闆的要求標準，主要是煮粥、準備開店事宜」。原PO接著說道，之後若能獨當一面，升上店長薪水則為3萬元，還有月營業額5％的獎金，「但台灣人都是先從起薪看，也不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外籍人士」，雖然他認為請外籍員工沒有不好，「但還是有些考量，不然乾脆開個越南印尼店就好啦..」，仍然希望可以找到適合的台灣員工。
貼文一出，引起熱議，多數網友都認為原PO應徵不到台灣員工的主因是「薪水太低」、「月休太少天」，並不是因為台灣員工難找，「月休四天才不到3萬真的蠻少的」、「你不是員工難找，你最大問題在薪水出奇的低」、「拿到的薪水不等於付出，台灣慣老闆太多了，不如做時薪比月薪好」、「月休四天？」、「這種時間、價錢，你很難找到人，只能笑笑」、「給多少薪水做多少事情啊」。（編輯：郭佩蓉）