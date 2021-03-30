房市／頭款不用百萬 永康復國商圈快絕跡
財經中心/綜合報導
2021-03-30 18:00:00
平實營區開發是台南市重大建設之一，日前已有建案開始推出，開價有「坐3望4」行情；鄰近的永康復國商圈則因主力產品多為屋齡20餘年中古大樓，單價仍在1字頭。不過，受房市大環境與台南建設議題帶動下，過去總價300至500萬、自備款有機會低於百萬的中古大樓3房已幾乎絕跡。
信義房屋復國店店長黃彥鈞表示，復國商圈主力產品是20餘年中古大樓，3房不含車位總價過去多落在300至500萬間，換算成單價，每坪僅約11、12萬左右。也就是說，若貸款7成，買方約只需準備90至150萬作為自備款。不過，黃彥鈞表示，自住剛性需求強勁，加上台南建設議題太多、南科效應持續發酵，使房價漲幅明顯，目前當地中古大樓若室內曾經裝潢翻新，近1年來單價可達15、16萬左右，等於每坪有約3至5萬漲幅，即使未經翻修，也幾乎不再有11、12萬的單價。因此，若以總價至少500萬、同樣貸款7成來計算，自備款及契稅等需付現金的費用，等於買方至少要準備160至170萬以上才保險。事實上，金融聯徵中心去年第四季房貸申貸資料就顯示，復國商圈內復國二路平均授信額度462萬，以平均貸款成數7成回推，購屋總價約落在660萬；復華一街是永康申貸件數最多的路段，達56件，平均授信額度511萬，以平均貸款成數77成回推，購屋總價也約660萬左右。但黃彥鈞也表示，雖然原本中低總價的中古屋價格顯著成長，不過，周邊包括平實營區在內的預售屋及新成屋更貴，例如復國商圈預售屋1年前每坪開價約20萬初，如今都要25萬起跳，平實營區的案場開價更在35至40萬間；加上看好台南房市持續走揚，不怕現在買在高點，因此，有購屋需求的自住客，對中古物件接受度仍然頗高。