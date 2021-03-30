房市／新北第一圈 重陽重劃區還有4字頭
財經中心/綜合報導
2021-03-30 18:30:00
新北市三重區的重陽重劃區發展15年，為區域內發展最成熟的重劃區，在地房仲表示，去年以來除了低利與高游資環境，還有商圈機能到位、捷運北環段規劃站點、新北第一圈價格親民的3大推力，讓重陽重劃區交易熱絡。
信義房屋三重五華店店長林琮庭表示，重陽重劃區的房價區間45-50萬，若是位於精華地段家樂福周邊屋齡10年左右的電梯大樓小坪數已站上5字頭，來到區域房市新高點。支撐房價來到5字頭，林琮庭分析有三大推力，首先，重陽重劃區很近北市，歷經15年從大片農田發展至今，隨著鄰近的蘆洲線開通，大型量販店進駐、國小到高中學區完整，生活機能來到最成熟，房價有撐。其次，捷運、建設議題也有帶動，環狀線北環段規劃經過三重有兩站在重陽重劃區，分別在五華街與集賢路口、五華國小東側，林琮庭認為，北環段議題在當地雖談了10年之久，但今年已進行招標有新建度，再加上重陽重劃區一條重陽橋就到士林區，也受惠北投士林科技園區的建設議題，推升當地居民期待心理，房價還是有向上的空間。最後，則是價格優勢，林琮庭認為，重陽重劃區屋齡的房價若是與新北第一圈永和、新店、板橋相比，以屋齡10年左右的電梯大樓來看，永和與新店都要6、7字頭，板橋要7、8字頭，重陽重劃區大坪數4字頭、小坪數5字頭仍很有競爭力，深受自住客喜愛。林琮庭表示，近兩周因房地合一稅2.0的政策，客戶對於政策的詢問度很高，主因是大多客戶經歷過105年的房地合一稅政策，短期信心面難免波動，屋主也持續觀望，不過他觀察，因為重陽重劃區自住客居多，房地合一稅2.0的政策對置產客影響較大，因此房價走勢長期仍會向上。