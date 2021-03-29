凌晨狂點「近萬元」大餐！5名外送員到現場全傻了：人咧

外送服務近年來已經成為民眾生活的一環，只要動動手指就能等待美味餐點送上門。不過也因為外送服務普及，也發生不少客人「惡意棄單」事件，造成店家與外送員的困擾。日前就有5位外送員在5點多接到一筆近萬元的訂單，怎料一行人將近20套的餐點送達後，對方卻突然取消，導致整筆大量餐點沒人收取，更讓同行氣得大罵「真沒水準」。

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今（29）日一名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，自己在凌晨5點多時接到一筆速食店的訂單，原來是客人點了10份的歡樂雙人餐以及10套歡樂全家餐，加上零星的單點品項，全部共計9465元，並選擇貨到付款方式點餐。只是因為該筆訂單餐點太多，其他共計五名外送員也幫忙接單運送。

▲近萬元的餐點共有兩大箱。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

殊不知，當這五名外送員大費周章的將20袋餐點送到指定地點後，卻始終沒看見顧客出來取餐，拿出手機一看，對方竟突然按下取消，還惡劣質問「不會回覆嗎」，這也讓PO無奈訴苦，「凌晨五點多的一場實收盛宴…五個熊貓外送員，20套摩斯全家套餐外加單點，近萬元的摩斯大餐，辛苦了凌晨一起在路邊等實收的夥伴們」。

▲ 突然取消的客戶還質問外送員「不會回覆嗎」。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

經驗曝光後，許多同行也對這種行為相當不滿，紛紛留言批評「真的很沒水準，可憐的店家跟外送員」、「這種人還真沒水準，平台應該要跟他討錢才對」、「誇張，這麼多損失算誰的，公司應該要找消費者索賠吧」、「真的浪費食物」。此外原PO也補充表示，後來這些餐點他將自己的部分送給認識的店家做公關，「其他夥伴我就不清楚了」。（編輯：楊智傑）