超準心測！憑直覺選一瓶香水　測異性最愛妳「何種魅力」

妳知道自己的哪個特質，正好是異性最為著迷的呢？愛情無法全用理性來理解，它是各種情感交疊與相處起來的感覺！很多時候，愛情就發生在一句話、一個動作、一個眼神之中。塔羅牌老師艾菲爾也在微信官方帳號分享了心理測驗，讓妳了解自己更多，請朋友也測測，交換一下彼此的心得！





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Ｑ：今天下班，妳要去參加一個長輩安排的相親聚餐，你之前已經看過對方的相片，覺得對方各方面條件確實很不錯。你從抽屜拿出一瓶珍藏許久，一直都捨不得用的香水來噴。你直覺，那瓶香水是什麼樣子的呢？





▲塔羅牌老師艾菲爾也在微信官方帳號分享了心理測驗，憑直覺選一瓶香水，看異性最愛妳「何種魅力」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

B、圓形噴瓶香水





C、長頸瓶香水





D、蝴蝶結瓶香水





-選好看答案-





A、小花瓶香水





相對他人而言，妳是奔放的。對於許多事情妳總會勾勒個藍圖便去執行了，儘管那張藍圖有多麼的不可能。妳從不畏懼困難，並且勇於挑戰，對於萬事萬物感到新鮮，在妳身上幾乎可以聞到冒險家的野性氣味，妳酷愛自由，熱愛生命。如果時間與金錢允許，相信妳會挑戰所有極限運動。妳愛好生命的感染力影響，了周遭，在妳身上可以看到對生命的熱情。因此想要牢牢抓住你，那可必須是和妳志同道合的人，你身上所散發出的氣場，可不是一般文弱書生能駕馭的，但他們卻受到妳的吸引，畢竟妳是那麼的閃耀動人。





B、圓形噴瓶香水





妳一向隨心所欲，說風是風，說雨是雨的個性，想要牢牢地抓住妳，還真必須費點力氣耗點精神。妳的哥兒們很多，在眾人眼中妳是閃亮的那顆星，但太閃亮了，如果沒有十成十的把握能追到妳，多半會保持現狀，畢竟如果失去妳這位朋友，他們可是會相當扼腕的。然而，妳就像是一陣風，無論是在哪裡，妳總是能不畏生的與人攀談，輕易的攻陷對方。你的開朗丶外向丶活潑與健談，讓妳散發出獨特個人魅力，令人無法抗拒。





C、長頸瓶香水





妳喜歡一個人輕鬆愜意又不失優雅的生活，妳的行為方式如同隱身於都市的貴族。妳可以把自己活得很好，過得精緻。在外人眼中妳神神秘秘的，像是高貴的獨角獸，有點深不可測。但進一步認識妳之後，才發現在妳冷靜的外表下包裹著一顆善解人意的心。而這只是妳的第一道城牆，真正能踏進妳堡壘的人，會發現妳的種種美好，妳擁有比誰都還柔軟的心，妳多愁善感，體貼入微，但這並不太表妳是柔弱而需要被保護的，妳很懂得武裝自己。因此，妳既堅強又脆弱，妳看似冷漠又溫柔，這強烈的反差比，是讓異性最無法抵抗，不知不覺的受妳所吸引。





D、蝴蝶結瓶香水





妳希望自己可以像個公主，因此妳對自己要求相當高。妳極度自律，在他人眼中你等於完美，得體的談吐，總能睿智的化解眼前危機，將危機變成轉機。這是因為妳已經習慣將最美好的一面展現出來，收起不好的那面，非常懂得藏拙的妳，實在讓人挑不出毛病。除此之外，妳沒有架子，妳善解人意，並樂於幫助他人。在愛慕者眼中，妳幾近完美無瑕，零缺點，欣賞妳的人總是無法自拔的被妳散發出的乾淨純真氣息所吸引。（編輯：郭佩蓉）





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