「4星座女」今生注定嫁得好！第1名旺夫帶財　天生貴婦命

身為女生的你，一定也希望自己未來能夠嫁到好老公，畢竟結婚關係到下半輩子的幸福，若是嫁的好，肯定是很幸福的事！而有些星座女今生注定會嫁得很不錯，未來婚姻幸福美滿！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專就公布了這「4個星座女」，快來看看自己有沒有上榜，也記得恭喜上榜的閨蜜，沾沾她的好運！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座女」今生注定嫁得好，第一名旺夫帶財，天生貴婦命。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座女」今生注定嫁得好，第一名旺夫帶財，天生貴婦命。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

第四名、天秤座

天秤座源自於第七宮，而七宮代表了婚姻生活。天秤座的性格溫和淡定，是很有人緣的星座，所有人跟你做朋友都可以感覺很自在、沒有壓力，同時你對感情忠誠，值得伴侶的信賴，婚前也會頻繁拜訪對方父母，不只緊緊抓住伴侶的心，更抓住了對方父母，以及朋友圈的認同與贊許。因此，婚後的生活，老公一定會加倍對你好，畢竟，你的朋友多、人面廣，有那麼多雙眼睛盯著他，老公當然要對你更好囉。你身邊也有天秤的好閨蜜嗎？記得提醒他多愛自己！





第三名、雙子女





雙子女雖然對於感情並不執著，不會特意想討好誰，然而你天生異性緣旺，總是能得到好男人疼愛。而你自己本身獨立又有魅力，懂得享樂但不失穩重，會花錢打扮自己，但也懂得理財存錢，這樣優質的好女人，會讓男人很放心。只要你願意，其實可以很早婚，樂觀風趣又不執著的你，無論幾歲結婚，婚後生活肯定是享福的，會嫁給一個好男人。對方會寵著你、慣著你，讓你婚後還是能做自己想做的事。你身邊也有雙子的好閨蜜嗎？記得提醒他自在做自己！





第二名、射手女





射手女乍看之下雖然不拘小節、嘻嘻哈哈，但其實你擁有精准的挑老公眼光，對於感情你相當重視三觀是否相符、兩人之間的默契與彼此共同興趣是否一樣，再加上你的個性很實在，願意陪著伴侶一起吃苦、一起打拼，因此在感情路上往往可以遇到一個真心實意，又有能力的對象。婚後，你也不介意走入家庭，洗手作羹湯，當男人背後的堅強支柱，這樣的好女人不僅得老公疼，也會是婆家特別喜歡愛的媳婦。你身邊也有射手的好閨蜜嗎？記得提醒他好好善待自己！





第一名、金牛女





金牛女的個性穩重，沈穩有擔當，個性內斂，加上你在選擇未來老公的時候，精挑細選，絕對不會因為一時衝動而閃婚。未來老公肯定「護內又愛妻」！而結婚後，你能為老公帶財，不僅懂得持家理財，也深諳投資之道，因此即便一開始結婚時，男方的經濟不是很穩定，但未來生活中各層面經過你的巧手打理，絕對會越來越好，一夕致富也不無可能，畢竟，你是天生自帶貴婦命，婚後注定是要享受生活的。你身邊也有金牛的好閨蜜嗎？記得提醒他堅持初心！





十二星座女【適婚對象】關鍵詞





白羊【幽默風趣】金牛【理性務實】





雙子【貼心硬漢】巨蟹【和平主義】





獅子【事業有成】處女【斯文暖男】





天秤【顏值擔當】天蠍【勤奮不懈】





射手【溫柔體貼】魔羯【包容負責】





水瓶【品味不凡】雙魚【穩重踏實】





同時參考太陽、上升。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



