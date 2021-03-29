阿姆坪防淤隧道年底啟用 防洪排砂運泥三合一
記者李春台/桃園報導
2021-03-29 18:31:05
經濟部長王美花今（29）日與桃園市長鄭文燦及農委會主委陳吉仲於石門水庫召開聯合抗旱會議，並視察阿姆坪防淤隧道進度，王美花表示，石門水庫列入經濟部重點列管13座與民生供水有關重要水庫之一，今年利用水庫乾旱水位低，加大清淤力度；鄭文燦表示，目前水庫淤積三分之一，中央和市府積極推動「阿姆坪防淤隧道」工程，預計今年底啟用後，可每年加速清除64萬立方公尺淤積及增加每秒600立方公尺排洪能力，有效延長石門水庫使用壽命。
王美花表示，為了一期作桃三灌區供灌順利，經濟部水利署自今年初就與農委會農水署密切開會並進行水資源演算，最後採取優先使用埤塘水源供灌方案, 執行階段桃園市政府也協助引用區排水源灌注埤塘，順利達成減少石門水庫出水及完成整田期供灌的目標，節省的石門水庫水源，再透過今年2月完工的桃園新竹備援幹管支援新竹公共用水，有效減緩新竹地區供水壓力。陳吉仲指出，水資源屬於公共財，農委會以全國最高利益角度，研擬水資源調度政策，也會確保農民的收益和權利，桃三灌區近7,200公頃，今年並沒有全部停灌，而是採用埤塘、河川水源、石門水庫供灌，讓農民能如期持續耕作，農委會身為主管單位，也會盡力協助在水源上游做好水土保持，提升農業部門的灌溉效率，並配合經濟部調度各項水資源等政策，以留住水源。鄭文燦表示，去年10月石門水庫蓄水量約41%，來到歷史新低點，桃園稻作也因此停灌2期，市府與中央同步成立旱災應變小組，至今已召開21次抗旱會議，提出30多種抗旱對策，有效減緩石門水庫下降速度及緩解桃園缺水問題。鄭文燦說，石門水庫是桃園重要的水源，目前水庫淤積三分之一，中央和市府積極推動「阿姆坪防淤隧道」工程，由桃市府協助土地取得、水利署興建，盼增加水庫清淤量，預計今年12月啟用後，可每年加速清除64萬立方公尺淤積及增加每秒600立方公尺排洪能力，有效延長石門水庫使用壽命，展現關鍵價值。此外，市府也與水利署合作推動「大嵙崁水與綠休閒園區計畫」，施作便於大型卡車通行的防汛道路，提高運送能力，以環環相扣的計畫推動河川整治，大幅提升防淤效益。