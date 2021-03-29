台灣五餐廳登「美食屆奧斯卡」！第一名竟然不是RAW
The China Post/綜合報導
2021-03-29 23:00:00
The China Post報導，2021年「亞洲50最佳餐廳 (Asia’s 50 Best Restaurants Award)」於3月25日公布名單，今年台灣共5間餐廳入榜，分別是MUME (第15名)、 RAW (第21名)、logy（第24名）、JL Studio（第26名）、祥雲龍吟（第45名）。
由於新冠肺炎疫情，今年同去年改為線上公布名單。擁有亞洲美食屆奧斯卡之稱的「亞洲50最佳餐廳」，由318位亞洲餐飲權威，包括廚師、美食記者以及美食評論家所組成的評選團，從亞洲六大區精選出最佳餐廳。 義法歐式料理logy是台灣今年唯一新進榜的餐廳，logy於2019年獲米其林一星，隔年更上一層樓成為米其林二星餐廳。 MUME從第18名進步到15名，今年是MUME第五度入選此殊榮，且於2018至2020連續三年獲米其林一星肯定。名廚江振誠領軍的RAW今年第六度入選，於2018年拿下台北米其林一星，2019-2020則是摘下二星。 2017年才在台中市成立的JL Studio於2020年首度入選「亞洲50最佳餐廳」，同年獲得米其林二星肯定。祥雲龍吟已連續三年入榜，被譽為「台灣最好日料餐廳」的祥龍吟雲於2018-2020連續三年獲米其林二星。