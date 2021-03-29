台灣五餐廳登「美食屆奧斯卡」！第一名竟然不是RAW

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年是MUME第五度入選此殊榮，且於2018至2020連續三年獲米其林一星肯定。(圖| theworlds50best /Instagram)

▲義法歐式料理logy是台灣今年唯一新進榜的餐廳 (圖| theworlds50best /Instagram)

MUME從第18名進步到15名，今年是MUME第五度入選此殊榮，且於2018至2020連續三年獲米其林一星肯定。名廚江振誠領軍的RAW今年第六度入選，於2018年拿下台北米其林一星，2019-2020則是摘下二星。

▲名廚江振誠領軍的RAW今年第六度入選，於2018年拿下台北米其林一星，2019-2020則是摘下二星。 (圖| theworlds50best /Instagram)

2017年才在台中市成立的JL Studio於2020年首度入選「亞洲50最佳餐廳」，同年獲得米其林二星肯定。祥雲龍吟已連續三年入榜，被譽為「台灣最好日料餐廳」的祥龍吟雲於2018-2020連續三年獲米其林二星。

▲2017年才在台中市成立的JL Studio於2020年首度入選「亞洲50最佳餐廳」 (圖| theworlds50best /Instagram)