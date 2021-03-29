「補習班名師vs學校老師」誰比較強？網抖真相：差太多了

許多人在求學階段會利用課餘時間到補習班補習，為的就是能更精進自己的課業成績，不過就有一名網友好奇，「補習班老師是不是比學校老師還要好」，貼文一出，網友全吵翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「補習班老師是不是比學校老師屌太多？」為題發文，表示他曾經在問補習班老師問題時，偷看了老師的課本，結果「跟我們的完全一樣，也沒有偷寫解答或筆記，上課也是輕鬆解完很難的題目，然後每一個章節也都可以把重點整理成一張筆記，還不用看著小抄抄，都能記在腦海裡」，讓他直呼「也太神了吧」。

而原PO也接著說道，「反觀國、高中的老師，一堆只會唸課文，沒有教師用課本就不會上課了，考卷沒有解答就不會回答的一大堆」，讓他很困惑「這種到底都怎麼進到學校工作的，都是校長的親戚嗎？有沒有掛」？

▲一名網友好奇「補習班老師是不是比學校老師還要好」，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖／取自unsplash）

也有知情網友反擊，「補習班跟正式教師比？你真的不懂吧」、「你誤會了，公立學校最重要的工作不是教學，教學是應付用的，公立學校真正的工作是應付縣市政府的評鑑，至於學生學得如何，政府其實不在意，學生不要出事就好，而且義務教育階段，在意學習的家長其實很少，真正在意的家長，不會念公立國中小，一定送私校，不見得是老師不會教，是沒有多少學生想學，教過書的人都知道，義務教育很難有什麼品質」、「畢竟義務教育，教書真的其次，這是實話，補習班反過來，願意去補習班的就是種篩選了，然後選座位又篩一次」。

另外，也有網友認為，若補習班老師不強，也等同於沒「飯」吃了，「補習班老師不強不行，不強就沒飯吃了...」、「補習班是專攻升學考試」、「補習班老師教不好就會被踢掉，壓力自然會讓他們汰換」、「大型補習班的老師是真的很強，把整套教學內容梳理到像是劇本一樣的流暢」、「補習班只負責教課，難搞的學生頂多拒收，工作差太多」。（編輯：郭佩蓉）