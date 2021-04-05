為何救護車頭的字「全都印反」？內行秒解真相：長知識了

救護車在台灣為了警示一般用路人讓道，會閃爍警示燈並且大聲鳴笛，為了將患者盡早送到醫院有著絕對的路權，民眾在路上也習慣聽聞救護車響就主動禮讓。不過日前有網友納悶為何救護車的車頭文字全都是「反過來的」，許多資深駕駛也立刻點出背後意義，讓不少網友長知識。

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日前一名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出救護車的車頭文字，更利用網站將救護車的英文「AMBULANCE」倒過來撰寫成「ƎƆИA⅃UᙠMA」，試圖提醒網友車頭上的文字竟然和台灣人日常閱讀的習慣方向呈現鏡像，許多網友見狀也表示「平常都是聽到後禮讓通過，所以沒有注意過！」、「第一次發現耶」。

不過許多駕駛們一看到這個鏡像字立刻聯想到背後用意，紛紛留言表示「是為了讓前車看後照鏡也能看的懂喔」、「這是設計給前車的後視鏡看的」、「有聽到救護車聲會看一下後視鏡的好習慣的人就知道」，留言中也有消防隊員親自留言解釋「這個貼的用意是我們救護車出勤跟車在你們後面的時候，你們可以利用後照鏡看到這是119救護車來禮讓喔！」。

▲有網友貼出後照鏡視角看到的樣子。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

事實上，急救教育平台

《安妮怎麼了？》

先前就曾經發文解釋，鏡像字的目的就如同上述所言，是為了讓讓前方駕駛們看後照鏡時，可以很快就察覺救護車的存在，以爭取救命的黃金時間。據了解，這項設計是新北市消防局考量到近年有許多轎車隔音措施良好，也有駕駛會因為聽力不佳、白天閃爍燈不夠明顯等因素沒有發現救護車要通行，這才效仿外國行之有年的做法，於救護車頭貼上鏡像文字。（編輯：楊智傑）