YouTube搜尋「金鴨哥在省力」？真相曝光網笑瘋：有夠神

YouTube是台灣不少民眾熱衷使用的線上影音平台，尤其透過演算法和搜尋紀錄往往都能推薦使用者有興趣的影片。日前就有名網友發現一家人綁定YouTube的電視有條搜尋紀錄特別詭異，原來是爸爸在尋找與「金鴨哥在省力」相關的影片，一頭霧水的他點進搜尋結果後，真相卻讓他捧腹大笑，網友更笑稱「真不愧是天網！」、「YouTube怎麼都知道！」。

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這名網友在PTT的StupidClown版上提到，因為自己習慣將家中手機、平板和客廳的智慧電視綁定同一個帳號，如此一來換了裝置還是能繼續觀看影片，沒想到某天回家後卻發現，其中一條搜尋紀錄是「金鴨哥在省力」，這就讓他相當納悶究竟這是家中孩子無意間點到的幾個字，還是真有這部卡通。

沒想到當他點入搜尋結果，顯示出來的竟然是自家老爸利用智慧電視語音搜尋的台語歌曲「今夜擱再想你」，原來是當初不太會用遙控器打字的爸爸學會了語音搜尋後，直接對著Google用台語搜尋，更厲害的是竟然也被他找到這首原先由費玉清演唱，近年來由富凱、曹雅雯等人翻唱的經典歌曲。

▲（圖／翻攝自YouTube）

得知真相的原PO與妻子也被這意外的結果逗樂，不少網友更自己親自測試，果然只要打入「金鴨哥在省力」或用語音搜尋，就能找到該首歌曲，就連許富凱也在臉書

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」。這樣的結果也讓原PO不禁稱讚強大的搜尋功能，「滿足了老人家，真的非常感謝」，網友們也笑稱「這樣也搜得到，真的太神奇了」、「語音沒有極限」、「真不愧是天網！」、「YouTube怎麼都知道！」、「我很久以前搜過『古井咪咪』（舊情綿綿）」、「Apple真的有在找台語人才, 相信google更早就有！」。（編輯：楊智傑）