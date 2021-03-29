領35K就偷笑！她想「月薪五萬」求轉職　網揭2低門檻職缺

工程師在台灣已經不算是新興職業，憑著4、5萬起跳的月薪也讓不少年輕人期待掌握一技之長後投身進入該產業，不過想要一畢業就能拿到這樣水平的工作，不外乎得經過一番努力。近日就有一名任職行銷企劃的女網友表示，自己目前的工作薪資並不符合期待，打算去學習專長挑戰月薪高於5萬的職缺，也向網友提問有沒有符合條件的工作行業。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上提出她的困擾，她表示自己大學唸的是商科，畢業後地一份工作選擇行銷企劃，不過就職後才認知到「這工作真的是標準燒腦又低薪」，儘管自己對工作內容抱有興趣，但看著同屆的工程師朋友每個月領著五、六萬薪水，對比自己難免有種落差感，「行銷類有三萬五就要偷笑！」。

想變換跑道的心態萌芽後，她也向網友提問「有什麼工作月薪高的值得去試試嗎？」，表示自己也打算去學個專長方便轉職。但有網友就提醒原PO心態很重要，且專長並非一蹴可幾，「我覺得愛問這種問題的人，都沒思考過自己有沒有可以領5萬的專長或其他本錢，很天馬行空」、「都沒想過別人從國中就在努力了，現在出社會了才發現輸別人」。

▲工程師擁有的高薪水背後，也是長時間的努力結果。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過原PO的條件也有網友出面介紹職缺，點出想要月薪五萬但門檻相對低的工作屬於業務類或是輪班作業員，「賣房、賣車都超過5萬」、「不需任何專業，科技業作業員應該蠻符合你的條件（大專以上學歷就行），以TSMC來說，含分紅的話月薪能超過五萬」、「商科就賣保險啊，月入十萬不是夢」。

此外也有工程師出面回應「講的好像工程師一定都五萬起跳，領多少錢是看你能力，不是科系對了就保證你賺錢」，而與原PO同為行銷業的網友點出事實上「能力決定薪水」，更透露業界行情「行銷就是看多少能力賺多少錢，能力到的，可以每天接案花2.3個小時、月賺10幾萬的都有」、「持續提升自己的長處就行了，也有聽過廣告行銷年薪200w的」。（編輯：楊智傑）