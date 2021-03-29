逛IKEA穿黃色帽T！她遭陌生大叔飆罵　荒唐理由曝網全傻

不少人提到買傢俱最先想到的是連鎖賣場「IKEA宜家家居」，除了生活居家用品、寢具應有盡有，逛完之後還能到餐廳用餐，是許多台灣民眾愛逛的商場之一。不過日前有名女網友就分享自己曾經在IKEA遇到的傻眼經歷，原來是她當天身穿黃色上衣遭民眾誤會，卻被對方遷怒痛罵「你們是在耍我嗎？還是你們喜歡推卸責任？」。

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一名女大生27日在社群論壇

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上分享自己2年前逛街被路人怒吼的經驗，她印象猶新的表示，當時因為自己身穿黃色的帽T，在選購賣場商品時，突然有位年約30幾歲的男子突然竄出向她詢問收納盒的位置，儘管自己立刻向對方表示她並非IKEA的員工，這名男子仍不聽勸，火大表示「剛剛問你們樓上的人，他們跟我說這個商品要來樓下拿，那我現在來，你跟我說要問店員？你們是在耍我嗎？還是你們喜歡推卸責任？」。

當時原PO身旁的朋友也向眼前這名莫名暴怒的男子澄清「我們就不是IKEA的人啊！」，結果對方卻更加憤怒痛罵「幹嘛？你還袒護你朋友喔，我就看你們兩個在這邊聊天快10分鐘，IKEA員工只顧跟朋友聊天，罔顧消費者！然後現在朋友還來嗆我欸！」，接著更在眾人面前高呼「各位看看喔！評評理，IKEA員工在耍消費者，跟我說他不是員工！」。

▲ IKEA招牌配色相當鮮豔，就連員工制服也是相同的亮黃色 。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

男子大聲嚷嚷吸引不少消費者圍觀，而店內真正的員工也到場關心並澄清原PO並非IKEA員工，沒想到該名男子仍不斷跳針喊「哇！你們真的是整間公司搞包庇欸，好，沒關係，我自己去找主管，你們都給我等著，我一定弄到你們都失業」，說完便自顧自地去找來了值班經理。

最後則是當天IKEA主管出面親自說明，解釋原PO帽T和員工制服不相同之處，男子這才沉默了5秒，向IKEA主管落下一句「喔抱歉」便轉頭加速離去。儘管這已經是2年前的往事，原PO至今回想起來仍感到莫名其妙，許多網友也對她的經歷感到詫異，紛紛直呼「對方眼睛業障重」、「通常遇到怪人只要快步離開就好了，除非你真的想幫那個員工澄清」、「不敢穿黃色去逛了」。（編輯：楊智傑）