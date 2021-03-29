男30歲第一次工作！曝「超爽職業」　網羨炸：屌打上班族

通常一般人大學、研究所畢業以後，就會投入到職場裡，不過也有人會選擇報考國營事業，想謀求一份相對較為穩定的工作，對此，就有一名男網友發文，表示自己「30歲考上中油職員會很慘嗎」，貼文一出，網友超羨慕，甚至直呼「人生要起飛了」、「CP王，屌打95%上班族」。

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該名男網友在PTT以「30考上中油職員會很慘嗎？」為題發文，表示他畢業以後在家準備考研究所，履歷因此空白了2年，在這期間還被朋友嗆「那麼廢怎不去簽志願役」，沒想到後來讀到一半存款不足，27歲考上普考就不唸研究所了。

原PO接著說道，之前甚至還被親友酸「薪水不到4萬」，讓他很難受，不過還好最近經濟部職員放榜，原PO考上了中油，也讓他忍不住發問「我知道這生很難討得到老婆，那我會在65歲之後變下流老人嗎？有無八卦」？

▲一名男網友發文，表示自己30歲才第一次工作，考上了中油職員，貼文一出，網友超羨慕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

另外，也有大批網友超羨慕，「中油蹲個幾年也有百萬年薪啊」、「工時穩定，有退休金，就屌打很多職業」、「已經一腳踏進勝利組的圈圈內，羨煞多少酸民」、「已經翻身了阿，我都看過中油仔，在笑台清交電資有夠奴，沒生活品質.....」、「薪資調蠻快的，算是不差」、「爽到65歲」、「爽到不行，CP王」、「退休後看誰比較慘？中油可以了啦」、「職員現在根本屌虐高考」、「軍公教裡面大概只剩老師過得比你好了」、「油職爽爽的，蹲個10年年薪百萬沒問題」、「CP王，屌打95%上班族」、「人生要起飛了」。 （編輯：郭佩蓉）