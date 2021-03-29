NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

機車藏抹布「1個月偷3條」！苦主出面力推1招：沒人敢拿

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 23:21:12

▲機車族總會在機車置物格備有一條抹布來擦拭髒汙，不過也因為每個騎士都有需求，路上就常發生順手牽「布」的事件。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲機車族總會在機車置物格備有一條抹布來擦拭髒汙，不過也因為每個騎士都有需求，路上就常發生順手牽「布」的事件，有苦主也因此出面抱怨獲得不少共鳴。（示意圖／取自《Pixabay》）
有些機車騎士在梅雨季節前後，會於前方小置物格擺一條抹布，在騎乘前擦拭坐墊，不過卻會被部份沒準備的人順手牽羊，雖然一條抹布並不貴重，但需要使用時被偷相當惱人。日前就有名機車騎士抱怨，自己每次準備好的抹布都被偷走，光是這個月就被拿走三條了，文章曝光後有不少類似經驗的機車族也出面訴苦，更有苦主分享小撇步，笑稱「從此沒人敢拿了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享他的無奈，他表示自己昨（28）日晚上才在機車置物格內放了一條抹布，結果今早想牽車時就發現又被陌生人拿走了，而且這還不是第一次發生，倒楣的他更氣得怒罵「你他X的是很缺抹布嗎？你他X的是沒錢買抹布嗎？」。
▲許多人都會在機車前方置物格放一條「抹布」備用，而近日就有網友透露，自己本月一共失竊3次，讓他相當氣憤，不禁直呼「是沒錢買嗎？」貼文也釣出眾多受害者哀嚎。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）
▲抹布是騎士們擦拭機車上髒汙、雨水的好夥伴，不過也因為每個騎士都有需求，路上就時常發生順手牽羊的事件。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
許多機車族也深受其害，接連抱怨「真的很多人很愛偷抹布！極度不爽」、「我也被偷過，真的很討厭」、「沒被偷過抹布，別說你有在騎車」、「我掛在前面吃過的早餐也被偷過」、「我也是，真要用的時候的往下看，才發現怎麼不見了」。
不過也有苦主就出面建議機車騎士們，「改放要丟的內褲」、「我放穿過而且有破洞內褲10年都沒有人拿」、「拿舊內褲當抹布啦！看還有誰要偷」、「放條白色的，上面用油性油漆寫個壽，保證沒人敢」、「我都放看起來超破的布，偷了就算了」，另外也有網友建議如果真的想放在車廂又怕潮濕，可以攤開放在車廂內或是第二頂安全帽上，透過機車運行中的熱氣讓他風乾後即可收納。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.18%68.82%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.37%5.63%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.69%53.31%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
73.58%26.42%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀