機車藏抹布「1個月偷3條」！苦主出面力推1招：沒人敢拿

有些機車騎士在梅雨季節前後，會於前方小置物格擺一條抹布，在騎乘前擦拭坐墊，不過卻會被部份沒準備的人順手牽羊，雖然一條抹布並不貴重，但需要使用時被偷相當惱人。日前就有名機車騎士抱怨，自己每次準備好的抹布都被偷走，光是這個月就被拿走三條了，文章曝光後有不少類似經驗的機車族也出面訴苦，更有苦主分享小撇步，笑稱「從此沒人敢拿了」。

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這名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享他的無奈，他表示自己昨（28）日晚上才在機車置物格內放了一條抹布，結果今早想牽車時就發現又被陌生人拿走了，而且這還不是第一次發生，倒楣的他更氣得怒罵「你他X的是很缺抹布嗎？你他X的是沒錢買抹布嗎？」。

▲抹布是騎士們擦拭機車上髒汙、雨水的好夥伴，不過也因為每個騎士都有需求，路上就時常發生順手牽羊的事件。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

許多機車族也深受其害，接連抱怨「真的很多人很愛偷抹布！極度不爽」、「我也被偷過，真的很討厭」、「沒被偷過抹布，別說你有在騎車」、「我掛在前面吃過的早餐也被偷過」、「我也是，真要用的時候的往下看，才發現怎麼不見了」。

不過也有苦主就出面建議機車騎士們，「改放要丟的內褲」、「我放穿過而且有破洞內褲10年都沒有人拿」、「拿舊內褲當抹布啦！看還有誰要偷」、「放條白色的，上面用油性油漆寫個壽，保證沒人敢」、「我都放看起來超破的布，偷了就算了」，另外也有網友建議如果真的想放在車廂又怕潮濕，可以攤開放在車廂內或是第二頂安全帽上，透過機車運行中的熱氣讓他風乾後即可收納。（編輯：楊智傑）