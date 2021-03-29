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全聯出現「1稀有水果」！她一吃驚呆　網讚：是童年回憶

編輯中心/綜合報導

2021-03-29 23:34:48

▲全聯福利中心。（圖／NOWnews資料照）
▲一名女網友到全聯購物，發現一個稀有水果，而她買回家吃以後覺得超好吃，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此就有一名女網友發文，表示自己近日逛全聯時，買了一個「很罕見稀有」的水果，結果意外的好吃，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己在逛全聯時，突然發現一盒自己沒看過也沒吃過的水果，叫做「黃金莓」，包裝上介紹「富含維生素、礦物質，香甜回甘，可口好吃」，而一盒大約有8顆，價格則是85元，而她買回家吃以後，不禁直呼「哇～第一次吃這個水果，也太好吃了吧」。

▲女網友PO出在全聯買到的稀有水果。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出在全聯買到的稀有水果。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，引起熱議，「最近在台北花博小農的攤子有吃到，老闆是說這叫燈籠果，一顆10元，口感很像番茄，微酸，有一股奇特的味道」、「有一種獨特的味道，一開始不能接受，後來不吃會想念」、「自己有種，聽說很營養，可是真的不喜歡吃欸」、「這也叫燈籠果，酸酸甜甜很好吃」、「婆家的親戚上週給我們一袋，吃起來很像番茄，我兒子覺得很好吃」、「去谷關吃飯，原住民老闆招待一大盤，他說這個很好種，自己會一直長一直長，被他說得跟地瓜葉一樣，我也覺得好吃，香氣很優雅酸酸甜甜」、「哇我第一次看到」。

也有許多網友表示，「以前的鄉下田裡好多...小時候爸爸都會騎機車帶我去採」、「以前在路邊隨手就摘得到，是童年的回憶」、「這個鄉下路邊草叢就有」、「為什麼這種路邊就採得到的東西也要這麼貴...」、「夭壽，原來路邊野生的果實這麼值錢」、「原來這種東西也有人在賣，以前路邊超多的」、「鄉下路邊都有不用錢，現在居然要這麼貴」；但仍然有網友表示，「我超愛，這跟鄉下土生土長的品種口感味道都不同」。（編輯：郭佩蓉）

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