NOW早報／哪款泡麵最好吃？友拿「這包」一吃愣：都不知
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 06:26:08
最好吃的泡麵是哪款？友拿「這包」一吃驚呆：以前不知道
泡麵因為其便利的特性，被不少人拿來當作是正餐或者宵夜的首選，而市面上國產、外國進口的泡麵百百種，什麼才是最好吃的品牌呢？近日，就有網友分享自己朋友跟她分享一包「泡麵」，讓她吃過之後為之驚艷，貼文引發熱議。原PO在「美食公社」貼文指出「有人吃過這種螺獅粉嗎？那天朋友拿一包給我吃，吃過一次之後發現真的很好吃，原來泡麵還有這種種類的，以前都不知道，平常吃國產泡麵都已經吃膩了，偶爾換換口味也是不錯」。貼文一出，網友紛紛回應「螺獅粉啊！最喜歡的泡麵」、「螺獅粉啊我好愛！」、「是螺獅粉，好久沒吃啦」、「最喜歡的泡麵沒有之一，屌打很多國產的」、「螺螄粉超好吃的啊，有辣度又酸，絕配」、「螺獅粉真的超好吃，泡麵界第一名」、「紅很久了啦，螺獅粉好吃」。今日天氣／中午高溫衝爆36度！早晚溫差大記得攜帶薄外套中央氣象局預報，今（30）日各地晴到多雲，僅東半部有零星降雨，午後北台灣山區也有機會零星短暫雨。西半部及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾留意航班資訊，注意行車安全。溫度方面，各地高溫29至34度，中午前後南投、台南、高雄、屏東近山區或河谷局部地區有機率出現36度高溫，各地低溫約19至23度，仍要留意日夜溫差，民眾出門前可以攜帶一件薄外套。峮峮一支6秒應援短片 34萬網友著魔：重複看30次正常？峮峮（吳函峮）為中信兄弟啦啦隊成員，因擁有甜美外貌，多次受邀拍攝日本雜誌封面，粉絲遍及台日。中職新球季於日前開打，峮峮28日晚在IG分享一段6秒應援影片，有網友在底下留言問：「這影片重複看了30次正常嗎？」中信兄弟日前在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿，峮峮現身球場應援，該支短片中，她綁著兩撮沖天炮頭，身穿啦啦隊制服，緊身剪裁讓姣好身材現形，下身搭配膝上百褶短裙，露出白皙蜜腿，只見峮峮掛著甜笑，大力揮動手臂，扭腰又擺臀，最後比出手指愛心，模樣可人。「山君球場日常。」峮峮在配文寫道。許多網友看完忍不住表示：「為什麼這個影片看了10分鐘看不完」、「愛了」、「可愛炸，重複看好幾次」、「我看了1小時」、「最後那個愛心」、「被圈粉了」，還有日本網友許願：「希望可以到台灣會會妳！」影片至今累計超過34萬觀看次、200多條留言。宣傳台帛旅遊泡泡 惠恕仁：感謝台灣對帛琉零確診有信心帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）昨日搭乘包機抵達台灣，展開為期5天的訪問，昨（29）日晚間舉行國際記者會宣傳台帛「旅遊泡泡」。惠恕仁強調旅遊泡泡對提振帛琉經濟的重要性，也感謝台灣人民對帛琉零確診有信心。惠恕仁致詞時表示，這趟行程讓他很驚艷，他很開心見證到台灣人民的熱情，非常期待後續行程。他萬萬沒想到能來台舉行記者會，見證旅遊泡泡，因為之前都要透過漁船運送，才能接受核酸(PCR)檢測，因此台帛無菌囊道開通對兩國雙邊往來非常重要。在媒體提問時間，惠恕仁坦承雖然帛琉零確診，但是疫情對帛琉衝擊仍舊很大，42％的私部門雇員遭到解僱，因為帛琉非常倚重旅遊業，同時必須借40%國家預算來渡過疫情危機，因此台帛無菌囊道對提振帛琉觀光業與醫療有很大重要性。蘇伊士「大排長榮」有解 長賜輪成功脫困綜合路透社、埃及電視台、美聯社等外電報導，長榮海運所屬的長賜輪已經脫困，蘇伊士運河的交通可望逐漸恢復。另外，長榮海運也發布聲明，證實長賜輪脫困消息，並感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心。路透社報導指出，引述消息人士、航運資料和目擊者報導，在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）已經脫困，運河交通將恢復。埃及電視台報導，長賜輪正使用主機，朝運河中的大苦湖（Great Bitter Lake）區域前進。美聯社報導，有數艘拖船拖行。對此，長榮海運也發布聲明表示，該公司接獲｢長賜輪」(EVER GIVEN)船東通報，這艘租船已於昨日（3月29日）台北時間晚間九點左右（埃及時間下午三點）重新浮起，並在拖船協助下，順利移出原先擱淺的河道，讓蘇伊士運河恢復正常通行。父67年前把4元存銀行！過世後兒一取出 見「金額」哭了不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸河北就有一名沈先生，發現過世的父親生前存了4元人民幣（約新台幣17元）在銀行，因此他便想把其取出來，然而實際領到的金額曝光後，卻在網路上掀起一陣討論。據《河北廣播電視台》報導，中國大陸河北有一名沈先生，發現自己的父親於1955年至1957年間，共存了4元人民幣在鄉村信用合作社。然而父親卻於1958年病逝，沈男在整理衣櫥時，就發現一個小包裹，裡頭放的便是4元人民幣的存款證明。事後沈男便和一位記者實際到銀行兌換現金，但行員卻表明是第一次看到該證明，也不知道該怎麼處理，因此建議需聯繫總行。沈男解釋，自己當下並不期待能換到錢，但因這份證明是父親當初保存許久的，所以想嘗試看看。到了第二天，沈男就收到了農商銀行的回覆，銀行表示，當年的4元存款證明，如今僅能兌回12元人民幣（約新台幣52元），雖然金額並不多，但這是父親流下來給親人的禮物，讓沈男仍然相當感動。消息曝光後，瞬間也引來許多大陸網友熱議，「這張憑證本身的價值遠遠超過存款價值」、「重點是爸爸留下來的」、「別換錢了！這是爸爸留下來的」。（編輯：張嘉哲）