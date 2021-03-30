半夜逛超商被怪人跟蹤！男緊張抖爆 見「真相」他尷尬了
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 07:50:34
台灣便利超商的密度非常高，且許多店家都有提供24小時營業的服務，因此即便時間再晚，想要覓食也能去超商晃個兩圈，非常方便。不過，近日就有網友分享自己半夜去超商買東西時，遇到「怪人跟蹤」，沒想到真相曝光後，令他哭笑不得，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「剛要買東西，發現一位先生一直在飲料便當區來回徘徊，他看了便當拿起來一下又放回去，打開冰箱拿了飲料又放回去，我挑了便當，他人又靠過來，便當區很擠，只有一個人可過的距離，我不想跟他卡，就轉頭直接拿了泡麵到櫃檯」。「結果居然沒店員？我就默默的等，等了5分鐘，我還滑一下手機，想說店員應該去洗手間，畢竟我也是做服務業的，能體諒半夜一個人的辛苦，幫他顧一下好了，直到剛剛那位怪人出現，我心想他是終於挑好了嗎？結果他雙手空空走進櫃檯，我想說，半夜沒店員你去櫃檯幹嘛啊！沒想到他下秒拿起我商品說『會員有嗎？統編？要不要購物袋』........原來那人是店員....有種被耍的感覺」。貼文一出，網友紛紛回應「恭喜你，又了解超商不為人知的另一面，便服與過期品」、「大夜班很多沒在穿制服啦，然後他再翻東西是因為在看即期品」、「超商大夜很多都是不穿制服的，這時間應該都是在挑報廢品」、「店員OS：到底要不要結帳啦，好想抽菸」、「可能他是店長懶得穿制服，然後他在挑報廢準備key資料」、「挑報廢被當怪人哈哈哈，笑死，這劇情神逆轉」。（編輯：張嘉哲）