長賜輪擱淺點成Google打卡地標　還拿下5顆星評

長榮海運大型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺6天，堵住海運航線，導致超過300艘船隻大塞船，傳出每小時拖累全球貿易損失高達上百億美元，受到全球矚目，直到埃及時間29日下午3點多（台北時間29日晚間9點多）終於脫困，有人在Google上設定打卡點，還獲得了5顆星的評價。

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長賜輪已於台灣時間今天凌晨0時許抵達蘇伊士運河大苦湖（Great Bitter Lake）水域錨地。而長賜輪擱淺以來蘇伊士運河停擺，除了埃及政府全力動員盡快讓船隻脫困，歐美各國也都表達願提供技術援助，連負責挖開堤防泥沙的怪手也爆紅，駕駛不時在推特透露最新進展，被各國媒體引述報導。

事故地點也被網友在Google上設打卡點，位置在北緯30.0317472度、東經32.576636度，性質為「旅遊景點」，其他網友則都給了5顆星的最高評價。而昨日長賜輪打直後，與河岸平行朝北方航行，同時鳴笛慶祝，現場工作人員開心歡呼，在運河畔的阿默爾村（Amer）村民也揮手向這艘正逐漸看得習慣的巨船道別，美國駐開羅使館在推特上表達祝賀，長賜輪為世界貿易帶來的緊張在歡聲鼓舞中落幕。

對於長賜輪終於脫困，長榮海運回應，將進行船舶適航性檢驗；這艘貨櫃輪後續的航程及貨物運送，將視驗船機構的檢驗結果，進行必要的調整與安排。並將於船東及相關單位完成這起事故的調查報告後，協調船東處理後續事宜。也衷心感謝蘇伊士運河管理局及各界的協助與關心，對於堅守崗位的船員和投入這艘貨輪脫困作業的專業救援團隊與工程人員亦表達誠摯的謝意。