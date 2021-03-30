紗窗驚見「神秘蟲子」！女淡定打死丟水溝 隔天一查哭了
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 08:23:47
家裡面常常會出現各式各樣自己從來沒看過的蟲子，而雖然人體身形龐大，但蟲子的模樣始終令人無法接受，例如蟑螂、蜘蛛等等，都是不少人的天敵，只要一發現就是必死無疑。對此，就有網友分享自己在家中看到一隻「詭異蠍子」，一下就把他處死，沒想到隔天請教懂昆蟲同事時，才發現自己誤殺了台灣特有種，引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天晚上我突然發現我家紗窗上有一坨東西，靠近一看，這生物也長的太像蠍子了吧，因為旁邊就是鞋櫃很怕不理他就跑進鞋子裡，所以我就拿了黏滾輪把牠黏起來，拍完這隻奇怪的蟲後我就把牠用進水溝了」。「結果隔天上班我把照片給懂昆蟲的同事看，他居然跟我說這隻是台灣特有種『鞭蠍』一隻值6、700，上網一查還真的，沒想到我就這樣把600快給黏死了」。貼文一出，網友紛紛回應「所以以後看到昆蟲，可以的話，用掃把趕出去就好」、「天！你也太man了吧！我看到肯定亂叫能離他多遠就多遠！好強」、「看到小蟲子我就怕爆了，還這麼大隻，重點牠是蠍子，佩服佩服...」、「這種的我一看就飛奔跑走了嗚嗚」。不過，也有不少網友表示「嗚嗚你不要可以給我呀...好需要呀」、「臉書社團有看到人家在賣哈哈」、「哭，下次有看到可以給我嗎？」、「這個當兵時看過幾次，殺死兩三隻，現在才知道可以賣錢」、「這有很稀有嗎？鄉下老家看過一堆欸」。據了解，台灣鞭蠍的俗名為「醋酸蟲」，也有人叫牠「雷達蟲」，是肉食性動物，主要是以捕食小型動物為主，台灣鞭蠍分布於低、中海拔山區，屬於夜行性動物，若受到干擾，尾鞭會噴出濃烈醋酸味道，而他與蠍子最大的不同點在於沒有毒性，不過外觀因為與蠍子太像，時常有人害怕將其打死。（編輯：張嘉哲）