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大災難前兆？台北民眾驚見「詭異血月」嚇傻　原因曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 08:44:06

▲不少網友拍下「紅月」的畫面。（合成圖／翻攝自彭啟明臉書）
▲不少網友拍下「血月」的畫面。（合成圖／翻攝自彭啟明臉書）
奇特的天文現象「紅色月亮」俗稱「血月」，老一輩的人視其為災難發生的前兆，而在昨（29）日晚間，許多大台北地區的民眾也直擊這種現象，不禁憂心是否將有災難降臨。對此，氣象達人彭啟明發文解釋真正原因。
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▲「紅月」代表災難將至？氣象達人彭啟明解釋真正原因。（圖／翻攝自彭啟明臉書）
▲「血月」代表災難將至？氣象達人彭啟明解釋真正原因。（圖／翻攝自彭啟明臉書）
彭啟明昨深夜在臉書提到「紅月？不祥的預兆？有人看到嗎？今晚不少朋友看到紅色月亮，都跑來問我原因」，許多民眾都好奇難道是不祥之兆，或者代表2021會有大災難？他坦言「過去每年也常發生，只是不見得有看到」。
▲不少網友拍下「紅月」的畫面。（圖／翻攝自彭啟明臉書）
▲不少網友拍下「血月」的畫面。（圖／翻攝自彭啟明臉書）
至於為何會有紅色月亮？他其實是常見的種天文現象，主因為米氏散射（Mie scattering），昨天整個大氣吹偏南風，西半部的汙染物往北飄，造成北部汙染較嚴重。天氣晴朗，加上空氣中的PM2.5顆粒和光化學煙霧等漂浮物很多，才會讓晚上的月亮看起來偏紅又偏暗。
對此，也有不少網友拍下「紅月」的畫面，紛紛回應「小孩說很漂亮的月亮」、「真的有紅」、「我覺得很漂亮，昨晚剛好在大安森林公園看到美麗的月亮，旁邊剛好是101大樓」、「昨晚傍晚18：30下班時，就有看到」、「原來是這原因」。（編輯：賴詠璿）
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