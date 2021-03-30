大災難前兆？台北民眾驚見「詭異血月」嚇傻 原因曝光了
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 08:44:06
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彭啟明昨深夜在臉書提到「紅月？不祥的預兆？有人看到嗎？今晚不少朋友看到紅色月亮，都跑來問我原因」，許多民眾都好奇難道是不祥之兆，或者代表2021會有大災難？他坦言「過去每年也常發生，只是不見得有看到」。
至於為何會有紅色月亮？他其實是常見的種天文現象，主因為米氏散射（Mie scattering），昨天整個大氣吹偏南風，西半部的汙染物往北飄，造成北部汙染較嚴重。天氣晴朗，加上空氣中的PM2.5顆粒和光化學煙霧等漂浮物很多，才會讓晚上的月亮看起來偏紅又偏暗。對此，也有不少網友拍下「紅月」的畫面，紛紛回應「小孩說很漂亮的月亮」、「真的有紅」、「我覺得很漂亮，昨晚剛好在大安森林公園看到美麗的月亮，旁邊剛好是101大樓」、「昨晚傍晚18：30下班時，就有看到」、「原來是這原因」。（編輯：賴詠璿）
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