騎腳踏車當外送員太遜！男端「一神器」全場震驚：我不信
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 08:43:13
外送平台近幾年崛起，不少民眾看準這波懶人商機，紛紛投入外送員的行列，而一般來說，外送員都是騎乘機車來送餐，但近些年來，也有人騎腳踏車來送。對此，就有網友分享自己在路上遇到更狂的外送員，不騎腳踏車也不騎機車，其「運送神器」讓他看傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「路上遇到穿直排輪的夥伴！讚嘆！」只見貼出的照片中，一名男子背著UberEats的大包，腳上穿著直排輪正等待要過馬路，奇特的行徑就連同行都感到非常佩服。貼文一出，網友紛紛回應「也太屌了吧....但是這能上橋嗎？看起來很像是三重」、「在新莊有看過這個直排哥，超猛」、「他很常出沒在三重新莊一袋」、「它還真會滑啊，有一次看到他是在北車」、「這也太猛了吧...真的跪了」、「油價持續上漲，看來會有越來越多的腳踏車和溜冰哥開始出現了」、「他本來是騎重機，因為581單越來越少不符合成本所以改用直排輪」。另外，也有不少人擔憂「台灣的道路會不會送到的時候已經食物已經震爛」、「在三重會爬樓梯爬到死吧」、「這要怎麼爬樓梯啊」、「直排輪會左右晃耶！ 然後遇到上坡下坡一定很嗨」、「爬五層樓梯怎麼上樓啊」、「我不相信餐點禁得起搖晃」、「馬路上直排輪很難溜，以前上課常常溜就知道」。（編輯：張嘉哲）