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身上痣別亂點！「4位置」根本富貴命　錢財一輩子花不完

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 09:05:50

▲身上「4位置」有痣根本富貴命，一生財源廣進。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲身上「4位置」有痣根本富貴命，一生財源廣進。（示意圖／翻攝自Pixabay）
不少人為了美觀，有過想要將身上痣去除的念頭。不過，以命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》指出，若身上「4位置」有痣根本富貴命，一生財源廣進，且錢財一輩子花不完，還能夠輕鬆實現自己的願望，一起來看看你有沒有？
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▲身上「4位置」有痣根本富貴命，一生財源廣進。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲身上「4位置」有痣根本富貴命，一生財源廣進。（示意圖／翻攝自Pixabay）
黑痣長在耳垂上
黑痣長在耳垂上的人紅光滿面，一看就是富貴之人，一生有享不完的福，因為他們命理之中得到福星高照，讓他們一生擁有源源不斷的機遇和財運，事業上便順風順水，錢財越積越多，一輩子錢多花不完，富貴多多！
黑痣長在左嘴角
黑痣長在左嘴角的人不怕吃苦，而且運勢也不差，命理之中得到地解吉星相助，所以有他們在的家庭不會窮，一家人都能有福享，因為他們的事業在他們的努力下是一天比一天好，事業做到如日中天，大財天天賺不停，生活越過越有錢花！
黑痣長在下巴上
黑痣長在下巴上的人命中藏財，錢途一片光明，這得益於他們命理之中有財星金匱入命，所以無論是在生活中還是在事業上，他們處處都能碰到財運，自然而然的就能賺到錢財，就是他們的能力再差，碰到這麼多財運也能輕鬆發大財，過上富貴生活！
黑痣長在眼角
黑痣長在眼角的人笑起來是特別的迷人，給人一種親切的感覺，而他們自身的福氣也是特別的好，因為命理之中得到八座吉星的守護，所以他們在事業上能夠得心應手，事業發展的就如他們預想的一樣，事業能有不俗的成就，大財就不愁，富貴不斷。（編輯：賴詠璿）
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