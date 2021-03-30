女方0聘金討新房！「2房2廳+車位」他臉綠 全場一看戰翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:28:37
現代人要步入婚姻，需要考量的因素已經太多，其中房產的問題更是關鍵點。近日，就有網友透露，他在年初向女友求婚，但是女方其中一個條件是要買一間「2房2廳含車位的新房」，讓他感到相當困擾，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《靠北婚姻2.0》表示，他今年28歲，在年初時和女友求婚了，爸爸也找了媒人婆與女方談結婚細節，而女方開了3個條件「不用聘金但要給6萬元的餅錢、酒席簡單辦不用高級飯店、男方必須買2房2廳含車位的新房」。原PO指出，前兩項雖然不難做到，但最後一項條件卻讓他跟爸爸難以接受，主要的原因是，買一間房的頭期款至少要300萬元左右，但他的存款僅有50萬元，因此家裡必須補250萬元才能湊足頭期款。女方也強調，「因為兩個女兒都是爸媽的寶貝，所以為了避免婆媳問題，女兒不得跟公婆住」。而媒人婆和女方溝通了兩次都無法達成共識，因為對方認為「自己聘金不用、酒席配合我們，故買房這個條件我們必須做到」，這讓原PO感到相當無奈。許多網友看完卻都認同女方的想法，「避免婆媳問題，這個沒毛病阿」、「這條件一點也不嚴苛，而且很正常」、「我覺得條件沒有很高啊，已經很合理了」、「這個條件說實在不難，對方也不是沒讓步，享受的也包括你」、「很合理耶！絕對不要同住這點，以後你會感謝女方的家長」、「條件並不苛刻，畢竟婆媳問題你夾在中間也是無解」。不過，也有人認為這樣對男方不公平，「人家也有兒子拉拔長大的呀？買房為何都要男方出？」、「這樣比給聘金的成本還高……」、「為什麼男方要買房，頭期款雙方可以一起出啊」、「要結婚本來就要靠自己兩夫妻，長輩其實都沒有義務要幫忙出錢吧」、「放生吧！別苦了自己，害了父母」。（編輯：許智超）