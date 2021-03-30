清明在婆家累垮！媳怨「不同姓為何拜？」 網教1招脫身
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 10:28:17
清明節即將到來，不少人早已開始進行祭拜、掃墓的準備。不過，就有一名人妻指出，自己第一次到婆家幫忙祭拜，但過程卻讓她身心俱疲，不滿抱怨「明明跟你們不同姓，為什麼還要拜他們啊？」好奇有什麼方法能避免下次再度參與拜拜。問題一出，就有不少過來人分享解方。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己結婚不到一年，就第一次到婆家幫忙拜拜，但過程卻讓她身心俱疲，「臉部表情毫無任何一絲血色，又是準備、又是拜拜、又是親戚、又是煮菜、又是應付長輩，明明已經看到我一副快死掉，雙眼放空，沒力氣的樣子，還問說：xx妳看起來很累耶。」她不滿認為，夫家已過世的長輩，自己既不認識也沒見過，不解為何必須跟著祭拜，「還有明明跟你們不同姓，為什麼還要拜他們啊？娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜？？」面對這樣的情形，也讓她好奇提問「想問有什麼方法，或是過來人革命成功的秘訣，明年過年真的不想再把自己當成狗一樣了！」貼文一曝光，就有過來人分享解決方法，「遇到這種場合，我就說我基督教，不能碰這些」、「如果真的不想做就請老公幫你處理，但老公應該要幫你處理，同樣的你也該稍微讓步，不要讓老公為難」、「1.菜用買的、2.叫老公自己煮、3.不要出席」、「月經來不能拿香」、「說你月經來不能拜拜啊」。但亦有人抱持不同看法，認為結婚後已成為一家人，別太過計較，若真的心裡不太好受，另一半的幫忙是最大關鍵，直言「如果婚前就知道夫家的信仰跟習慣，那為什麼不要一開始就提出你的想法跟老公討論？婆家其實說真的也沒有錯啊！也許他們從以前到現在的習慣就是如此」、「現在都是雙薪家庭居多，假日需要幫忙其實真的很累人，可是可以找方法替代溝通，煮飯麻煩就用買的，媳婦不好說出口就請你老公說出口，而不是說什麼自己家自己管」。（編輯：陳雅雲）