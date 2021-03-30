創群組沒人講話！她怨成員私訊「很白目」 過來人曝心態
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 11:12:02
現代科技發達，不少人不論是聯絡公事或閒聊談天，都會利用社群軟體進行交談，尤其群組功能讓人與人間的溝通更加順暢。不過，就有一位女網友抱怨表示，自己創了好些個群組，想說可以讓大家一起聊天討論，結果群組內成員都不說話，即便有事要說也只會私訊，讓她直言「感覺很白目」。文章一出引發熱議，更有許多過來人分析關鍵心態。
有位網友在PTT發文詢問大家，「創了群組可是都沒什麼人講話怎辦？」原PO透露創了好些個群組，像是逛網拍群、音樂群...等等，想說方便大家在群內討論聊天，但卻發現會講話的人很少，而且很多人只會私訊，讓原PO直言「感覺很白目...」最後請教大家，「有在經營群組的嗎？一般會怎麼經營呢？」問題掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「要有人開話題啊」、「標人」、「通常這種大群組裡會因為有不喜歡的人而出現分化成各個秘密的小群組，大家都在自己的小群組裡討論事情，原本的大群組就荒廢了，我的觀察啦」、「為什麼私訊就叫很白目？不想什麼事都公開說不行嗎」、「你創的你自己就要帶話題啊」、「自己創的群組自己等就要當最吵的那個」。更有許多人指出，群組內少人講話其實很正常，「群組就是這樣啊，不會每個人都發言」、「有些人就愛潛水呀」。（編輯：倪浩軒）