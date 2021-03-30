全聯結帳遇店員「重複一舉動」！婆媽瞬間被暖哭：太貼心
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 11:00:20
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。就有一名女網友指出，先前到全聯準備結帳時，遇到店員「重複一舉動」，讓她瞬間被溫暖直喊「太貼心了！」
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己先前臨時到全聯買了幾樣菜，卻遇到一名好心店員！她透露當天買了6樣商品，其中有3樣是折扣品，「他只要刷到折扣的商品就會重複說一遍，柳葉魚8折2盒～魚丸8折1盒～營多麵買一送一共折20～」她也因為店員貼心複述，能輕鬆知曉確認商品有無被折價，「最後他把明細交給我，說：麻煩請確認看看金額正不正確喔～謝謝！整個就是很棒的購物體驗啊」。貼文一曝光，就引來許多婆媽大讚，「店員服務真好，但是真的好辛苦」、「全聯店員普遍很貼心，買折價商品都會提醒要盡早吃完」、「有些員工真的很貼心，買一送一時，會提醒消費者。」、「員工：越來越苦命」。不少人也分享類似經驗，「我也有遇過折扣品會覆誦一遍的店員，還會提醒折扣生鮮品要當天食用」、「以前我家這有位很棒的店員，刷碼時也會這樣，有玻璃瓶的還會提醒要小心拿」、「之前也遇到員工很好，幫我前面的客人裝袋，反而是那位客人慢慢的整理錢包」。（編輯：陳雅雲）