為何年輕人都衝林口買房？兩派人馬論戰1重點：跟鬼一樣
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 12:42:37
不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子，但雙北市房價居高不下，讓許多人只能轉往新北等周邊區域看房。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何年輕人都衝林口買房？」沒想到對此兩派人馬紛紛戰翻，直言「會跟鬼一樣」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「很多年輕有為的人買在林口」的文章表示，「看到很多年輕人20尾30初就自己拼到頭期跟存款，然後買在林口，準備自己開車上下班，結果不到半年甚至三個月，就決定搬回台北租屋打拼了」，此舉不禁讓原PO疑惑「上班交通真的有這麼痛苦嗎？有沒有房子辛苦買了結果不住的八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「濕氣那麼重，有一次開車整片霧」、「林口人每天都在靠北交通」、「那個交通去過一次就不敢了」、「塞在茫茫的霧中，這種脫俗的意境，外地人不懂啦」、「林口氣候又爛交通又差」，也有網友覺得「我住了林口10年，習慣就好」、「林口不輸天母啊 而且離機場很近」、「林口很方便阿，開車半小時到台北」、「濕氣我覺得跟新店差不多，房價一半」。網友們對於「年輕人在林口買房」的重點在於，「是否在台北工作」，「台北工作想選林口真的要好好考慮一下 機捷是去機場方便」、「塞死你，光從林口要上高速，塞40分是正常」、「住林口的就是不要到台北通勤的」、「通勤到台北上班上課真的很久...」、「林口通勤到台北絕對是地獄」、「等A7重劃區蓋好房子，林口交流道還會更塞一倍」、「塞到懷疑人生，你懂嗎？那段跟鬼一樣耶」。（編輯：王柏文）