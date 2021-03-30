黨主席民調落後朱立倫 江啟臣：民調太多了！
記者李春台/桃園報導
2021-03-30 14:39:38
4月5日是先總統蔣公逝世46周年，國民黨主席江啟臣今（30）日率黨務主管與中常委前往慈湖謁陵。對於美麗島針對國民黨黨主席選舉最新民調，朱立倫支持度位居第一，江啟臣表示，民調太多，甚至可能持續到選完為止，因此他不對此做任何評論，接下來還會有很多很多的民調，大家都可以參考。
媒體問到美國駐帛琉大使這次也跟著帛琉總統訪台的意義，江啟臣表示，歡迎邦交國總統來訪，台美關係的強化升級，是大家努力及共同期待的。「所有的對外關係都必需要務實，不是務虛」，江表示，希望這些關係的提升，最後都有助於台灣的國際空間還有台灣國際地位，更重要的是能對台灣的經濟社會各方面都有幫助，才是外交最重要的目的。媒體再問到江啟臣新書中提到的「九二共識plus」、「國共論壇」等議題，江表示，兩岸之間不應該對立也不要對峙，更不要對戰，而是應該透過對話、交流、協商來解決兩岸共同的問題 。「這個朝野大家共同來努力吧」，江啟臣說，現在國民黨是在野黨，民進黨是執政黨，他認為民進黨的大陸政策及相關的措施作法，應該要往這個方向積極推動；國民黨作為在野黨 也呼籲兩岸執政當局應該要透過對話交流協商來解決問題。江啟臣表示，國民黨做為在野黨，願意扮演這方面的角色，「我們不排斥國共論壇，在必要的狀況下，對台灣人民有利，國民黨都願意來做。」