NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

黨主席民調落後朱立倫　江啟臣：民調太多了！

記者李春台/桃園報導

2021-03-30 14:39:38

江啟臣謁靈
▲國民黨主席江啟臣率黨務主管與中常委前往慈湖謁陵。對朱立倫支持度第一，江表示，不對此做任何評論，接下來還會有很多很多的民調，大家都可以參考。（圖／記者李春台攝，2021.03.30）
4月5日是先總統蔣公逝世46周年，國民黨主席江啟臣今（30）日率黨務主管與中常委前往慈湖謁陵。對於美麗島針對國民黨黨主席選舉最新民調，朱立倫支持度位居第一，江啟臣表示，民調太多，甚至可能持續到選完為止，因此他不對此做任何評論，接下來還會有很多很多的民調，大家都可以參考。
我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體問到美國駐帛琉大使這次也跟著帛琉總統訪台的意義，江啟臣表示，歡迎邦交國總統來訪，台美關係的強化升級，是大家努力及共同期待的。「所有的對外關係都必需要務實，不是務虛」，江表示，希望這些關係的提升，最後都有助於台灣的國際空間還有台灣國際地位，更重要的是能對台灣的經濟社會各方面都有幫助，才是外交最重要的目的。
媒體再問到江啟臣新書中提到的「九二共識plus」、「國共論壇」等議題，江表示，兩岸之間不應該對立也不要對峙，更不要對戰，而是應該透過對話、交流、協商來解決兩岸共同的問題 。
「這個朝野大家共同來努力吧」，江啟臣說，現在國民黨是在野黨，民進黨是執政黨，他認為民進黨的大陸政策及相關的措施作法，應該要往這個方向積極推動；國民黨作為在野黨 也呼籲兩岸執政當局應該要透過對話交流協商來解決問題。
江啟臣表示，國民黨做為在野黨，願意扮演這方面的角色，「我們不排斥國共論壇，在必要的狀況下，對台灣人民有利，國民黨都願意來做。」
關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.93%69.07%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.92%5.08%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.09%53.91%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.79%28.21%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀