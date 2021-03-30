春水堂吃什麼最厲害？食客大讚1個人套餐：精緻中的精緻
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 15:12:14
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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「春水堂這樣吃才對」的文章表示，「大家應該都知道春水堂，但我還是要發今天的餐點，都是精緻中的精緻全部都必點！」原PO更說出今日點的餐點「功夫麵、滷蛋、珍珠奶茶、黃金香酥雞、黃金脆薯」，原PO更大讚「功夫麵彈牙的麵條搭配上香菇肉燥的香氣，和店家特製的辣醬拌勻之後，每條麵條都沾滿著醬汁，讓人吃過絕對愛上，而珍珠奶茶的香氣搭配上超Q的小珍珠，真的是必點的飲品，最後是香酥雞和脆薯是讓我最愛的兩樣小菜！真材實料的肉讓你不會感覺都在吃粉，豐富的調味讓你一口接著一口，和朋友一起吃絕對是一上桌就被夾光的菜」。原PO最後也直言「這幾樣菜都是王啊！去春水堂絕對要吃這幾樣！沒吃絕對會後悔」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們紛紛留言表示「功夫麵加滷蛋真理，靈魂在辣醬裡根本好吃到哭」、「功夫麵必點，再推一個蘿蔔糕，超級好吃」、「功夫麵跟蘿蔔糕還有奶酥吐司根本神聖的存在」、「認真好奇春水堂這麼多好吃的東西是誰研發的，竟然可以把普通的乾麵、奶酥吐司、烤翅膀變得這麼不普通，必須好好感謝他」、「春水堂真的有股魔力，明明只是想吃點小東西，不知不覺就什麼都點了」、「真的是必吃」。（編輯：王柏文）
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