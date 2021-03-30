影／阿祖唱「嬰仔嬰嬰惜」哄貓孫 網羨：畫面好溫馨！
文/寵毛網
2021-03-30 20:00:00
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Aki受訪時表示橘貓老黃大約三、四年前隨著自己餵食的某一隻浪浪來到附近，發現這裡有「把費吃到飽」之後就主動住下來，由於牠的個性乖巧又雞婆，會與其牠浪貓在這裡輪流「上大小夜班」顧家，一兩年之後老黃竄升當老大，負責管教家裡的狗狗與貓咪，如果狗狗放風不回家，老黃就會去修理牠們，另外牠還會向路人撒嬌賣萌，擄獲不少粉絲，甚至還有巡邏警察刻意繞路來找牠，是附近頗有知名度的貓咪。
不過老黃可不只是維持家裡秩序或是敦親睦鄰，牠最重要的工作就是陪阿祖曬太陽。阿祖平時很疼老黃，天氣冷怕老黃著涼會幫牠蓋被被，或是讓牠上床陪睡覺撒嬌，假日就會一起在戶外曬曬太陽。過年前的某一天老黃突然在跳到阿祖身上撒嬌，阿祖順勢抱起牠唱「搖嬰仔歌」，老黃一臉心滿意足地在阿祖懷裡酣睡，這一幕讓Aki既驚艷又羨慕，原來老黃與阿祖的感情這麼要好，也感謝老黃的出現讓阿祖有個心靈寄託！
老黃與阿祖平凡的祖孫情影片分享到貓咪社團後，很快就吸引超過2.9萬人次按讚分享，不少人看了都紛紛表示：「畫面好溫馨好令人感動」、「這影片有洋蔥」、「阿嬤養的沒什麼，阿祖比較厲害XD」、「阿祖，別對橘貓唱這首歌，牠再變大就抱不動了啦」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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