影／貓咪見到鏡子裡的自己分身　竟氣到炸毛哈氣：你誰？

是有多氣啦？寵毛曾介紹過的IG帳號「鼻屎口味的麻糬」，身材肉肉的白底虎斑貓「麻糬」天生很有戲、身懷任何櫃子都能開的絕技！日前就被主人詹小姐撞見爆笑的一幕，只見麻糬突然對「分身」生氣起來，不斷炸毛又哈氣、做出像是看到仇家的反應，究竟是為哪樁呢？

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▲白底虎斑貓「麻糬」（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲白底虎斑貓「麻糬」（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

▲我會開櫃子、你會嗎？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲我會開櫃子、你會嗎？（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

原來這天麻糬不經意瞥見鏡中反射的自己，瞬間誤以為有其他貓闖入地盤、看到跟自己身材相當的「陌生貓」，麻糬全身警戒炸毛狀態、還不斷哈氣叫囂著：「好膽哩就來、有種過來輸贏啊！」氣到不行的之際同伴賓士貓「鼻屎」識破這一切，還向前充當和事佬勸架，但麻糬還是被眼前的「分身」迷惑了雙眼，這幕讓主人笑到不行表示：要怎麼跟貓解釋？那個龐大身軀就是牠自己，媽媽感到頭痛……」先來看這部笑料百出的影片吧！

▲你誰？有種就過來啊！（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲你誰？有種就過來啊！（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

▲和事佬冒出：「別生氣、那是鏡子啦……」（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲和事佬冒出：「別生氣、那是鏡子啦……」（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

原本詹小姐一直想養貓，等到上大學時終於脫離家裡可以偷養，原本在中途愛媽家看上一對橘貓兄弟，還把外出籠、貓砂、貓砂盆、飼料，養貓用品全買齊、準備迎接橘貓的到來，愛媽卻擔心她是學生、最後還是不放心把貓送養。幸好後來透過表妹的人脈，收編在大港超市撿到的賓士貓「鼻屎」與友人家願意給人抱的白底虎斑貓「麻糬」。

▲當時偶真是害怕極了（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

× ▲當時偶真是害怕極了（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）

主人說兩隻貓的個性不同，先到的「鼻屎」喜歡奴才用力拍屁屁、時不時用屁股對著人臉、還沒摸到先自動呼嚕嚕；「麻糬」打呼非常大聲、肚子可以摸但不能逆毛、不讓牠鑽進被窩會生氣狂頂、有開櫃子的技能、偶爾化身紙箱終結者。在外養兩隻貓寶貝的生活已經五年，創了IG帳號「鼻屎口味的麻糬」分享兩貓有趣生活。（編輯：楊釆蓉）

▲胖胖的麻糬鬧出笑話、讓主人笑翻！（圖／IG @鼻屎口味的麻糬授權）