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帛琉總統偕美大使訪　外交部：促進海巡等合作

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-30 16:20:34｜2021-03-30 16:21:44

▲外交部長吳釗燮宴請帛琉總統午宴前的簡短談話，原訂只有吳、倪約翰與酈英傑三人致詞，三人講完話後，惠恕仁伉儷也突然在媒體採訪區域，五人留下難得合影。（圖／記者陳明安攝，2021.3.30）
▲外交部長吳釗燮宴請帛琉總統午宴前的簡短談話，原訂只有吳、倪約翰與酈英傑三人致詞，三人講完話後，惠恕仁伉儷也突然在媒體採訪區域，五人留下難得合影。（圖／記者陳明安攝，2021.3.30）
台帛旅遊泡泡今（30）日舉行剪綵啟動儀式，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）親自出席典禮。外交部今日表示，惠恕仁此次由美國駐帛琉大使倪約翰隨同訪台，重申台灣、美國及帛琉將積極促進民主與良善治理、海巡及網路安全等多項領域的合作。
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外交部發布新聞稿指出，台灣及美國在國際疫情期間提供帛琉個人防疫設備、試劑與檢測設備，以及專家技術協助，美國自2021年1月起提供帛琉新冠肺炎疫苗。然而，台灣、美國及帛琉的夥伴關係並不僅限於公共衛生或防疫領域。
外交部指出，台灣、美國及帛琉堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域的和平及繁榮。過去75年來，美國及帛琉在「自由聯合協定」下是緊密的夥伴。台灣與帛琉自1999年建交以來，並肩支持和平以及以規則為基礎的國際秩序。帛琉不斷提倡台灣在多邊組織的國際參與，包括世界衛生組織（WHO）。台灣也持續與帛琉在其農業、漁業、醫療及公共衛生等領域的發展攜手合作，並強化人力資源、良善治理及基礎建設。
外交部表示，外交部、美國在台協會（AIT）及帛琉透過兩次「太平洋對話」針對廣泛的議題進行合作。外交部、原住民族委員會、AIT及日本台灣交流協會於2019年9月共同在帛琉舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「南島語言復振國際論壇」，此為GCTF首度移師海外舉行。美國及帛琉都是年度「我們的海洋大會」的成員，此一全球性大會由美前國務卿凱瑞（John Kerry）創立，帛琉將主辦下屆大會，台灣也積極參與為會議的主要夥伴。
惠恕仁此次由美國駐帛琉大使倪約翰隨同來訪，外交部指出，重申承諾，台灣、美國及帛琉未來將更積極加強在促進民主與良善治理、對抗氣候變遷、增進數位健康、促進婦女賦權、推廣農業貿易、強化海巡合作及增進帛琉網路安全等領域的合作。台、美、帛三方期盼在共享價值及共同利益的基礎上，持續並擴大夥伴關係，以促進自由、開放的印太地區。
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