帛琉總統偕美大使訪　外交部：促進海巡等合作

台帛旅遊泡泡今（30）日舉行剪綵啟動儀式，帛琉總統惠恕仁

、美國駐帛琉大使倪約翰

親自出席典禮。

外交部今日表示，惠恕仁此次由美國駐帛琉大使倪約翰隨同訪台，重申台灣、美國及帛琉將積極促進民主與良善治理、海巡及網路安全等多項領域的合作。