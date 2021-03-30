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工學院女大生好相處卻單身！男同學好納悶　過來人揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 16:16:37

明明女大生因為意外車禍身亡，一個月後卻天天「準時交報告」，詭異事件嚇壞不少校內師生。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位就讀工學院的男大生好奇詢問，「為什麼越好相處的女生越容易單身？」引發熱議。（示意圖／翻攝pixabay）
大學生活是人生最多采多姿的一段歲月，除了課業之外，發展社交活動也相當重要，許多大學生都會趁機告別單身，談一場純純的戀愛。但有位就讀工學院的男網友發現，自己的一位女同學非常好相處、是一個健談的人，長相談吐氣質都不錯，但卻還是單身。讓他不禁疑惑「為什麼越好相處的女生越容易單身？」引發熱議。
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有位男網友在Dcard發文透露，自己最近注意到校內的一位女同學，是一個滿健談的人、思路也挺清晰，知道自己在做什麼。且多才多藝，會跳舞、烹飪、還會打籃球，長相、穿著、談吐也都不錯，很有氣質。
▲單身的生肖猴可望發現過去不曾注意的好對象。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男網友認為女同學多才多藝且健談好相處，卻仍然維持單身讓他很好奇。（示意圖／翻攝自Pixabay）
但該位女同學仍是單身，讓原PO不禁疑惑「為什麼越好相處的女生越容易單身？」更強調自己是工學院，照理說女同學應該會有許多追求者。而原PO也提出個人觀察，指出該位女同學「平常外出只跟同性友人、偶爾才開社群軟體、Line好像也都是有關公事的群組」。
問題一出掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「她目前沒有要談戀愛」、「覺得單身很大的原因會是比較少用社群軟體，這樣人家和他互動的機會很少、頻率也不高，沒有管道更了解彼此，如果他的時間都被那些課業才藝公事填滿，也沒有時間戀愛了」、「越好相處，互動可能越讓人感覺像朋友，缺少戀愛的衝動」、「有人追跟單身與否跟條件好不好，這三種東西本來就不一定相干」、「條件越好的越寧缺勿濫吧，知道自己在做什麼，也知道自己要什麼」。（編輯：倪浩軒）
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