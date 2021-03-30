男友爸媽喊「嫁妝要上千萬」！她無奈想分手　眾1句嗆爆

在傳統嫁娶禮俗中，女方家人都會替要出嫁的新娘準備嫁妝，不過就有一名女網友發文，表示和男友相處和睦，倆人也很有話聊，不過因為男友父母對她不太滿意，甚至曾說希望兒子能找個「嫁妝幾千萬以上的對象結婚」，讓原PO相當苦惱，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在PTT以「終於知道嫁妝的重要性」為題發文，表示和男友相處和睦，也蠻有話聊，男友家裡在北部有2間公寓和1棟透天，除了1間公寓，其他都還在貸款中，「不算貸款，粗估不動產價值應該5千萬上下」。

而原PO也提到，之前曾見過男友父母，但可以很明顯地感覺到男友父母並不喜歡她，「後來男友跟我說，父母希望他能找個嫁妝幾千萬以上的對象結婚」，但也讓原PO聽完很崩潰，「晴天霹靂，我根本能力未及，我的認知、觀念偏自立自強，沒打算跟原生家庭索要財產，賺一輩子應該有，但短期除了中樂透，無法達成」。

▲一名女網友發文，表示男友爸媽不喜歡她，甚至喊「嫁妝要上千萬」，讓她無奈想分手，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，有些網友認為，「嫁妝就是門當戶對的門檻」、「不是嫁妝，是門當戶對，很現實啊，有錢說話就是大聲，除非你男友本身賺錢能力很好，不然最後還是會聽父母的啦 , 你嫁過去除非發生什麼事，改變父母對你的印象而喜歡你, 不然我覺得可能不會太幸福，對了，老人的第一印象真的很重要，因為很難改變」、「分，門當戶對不是說假的，幾千年都適用」。

不過也有網友表示，「嫁妝幾千萬那是富二代吧，男友也是富二代等級嗎」、「我個人覺得多觀察妳男友的態度，如果他擔得住他的父母，那就可以繼續走下去，但如果他的態度是模擬兩可、打哈哈出一張嘴的那種就分手吧，不必受那種委屈，除非妳自己能忍受個3、50年的冷嘲熱諷，而且說實在，不動產值五千萬真的還好...不知道有什麼好拿翹的」、「他們在刁妳吧，他們原本就不喜歡妳。要千萬嫁妝也得配千萬聘金，男友有嗎？」。（編輯：郭佩蓉）