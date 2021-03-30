一張發票兩份愛心 陳科名議員舉辦捐發票助菜農獻暖精障
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 16:47:16
長期關心精障家庭的新北市議員陳科名，今（30）日在新莊區新泰路的服務處前舉辦「捐發票，助菜農，獻暖精障朋友愛心活動」；陳科名指出，每次舉辦任何的公益活動，都秉持「歡喜做、甘願受」的信念，從沒考慮想藉此得到什麼。
陳科名表示，近期高麗菜因產量大增而價格暴跌，新北市果菜市場又是全台灣高麗菜批發的最大市場，加上他又是高麗菜生產大縣－雲林縣的女婿，當然義不容辭舉辦「捐發票，助菜農，獻暖精障朋友愛心活動」活動；民眾只要準備一張當月的發票，即可兌換一顆高麗菜，所募得發票則全數捐給新北市康復之友協會，作為精障家庭的支持與照顧之用。陳科名說，他長期關心精障的家庭，五年前就成功爭取精神復健機構納入新北市的「身心障礙者轉介安置機構簽約與查核實施計畫」補助範圍內，大幅提升精神障礙家庭的支持與照顧；此次活動特別感謝新北市康復之友協會到場受贈，讓民眾的一張發票，可發揮兩份愛心的效益－同時助菜農、關懷精障朋友。 陳科名還透露，以往都是買白米贈送給領有中低收入戶手冊的民眾，但聽聞農業局長李玟說「因高麗菜量增價跌，造成許多的農民不願意採收」，為此採購8000多公斤的高麗菜做公益；此外，很擔心民眾不踴躍的捧場，但活動還沒開始，服務處前就有民眾大排長龍，滿滿人潮熱情更勝炎熱的天氣。