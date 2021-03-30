谷歌慶祝蘇伊士運河復航　只要打2關鍵字驚見小巧思

我是廣告 請繼續往下閱讀

目前預期要花上6天的時間才能完全疏通。

▲賜號重新浮起、擺正後，在多艘拖船協助下，已抵達運河中游的大苦湖，將接受詳細檢查，決定是否繼續原訂的航程。(圖／圖／美聯社))

綜合外媒報導，長賜號重新浮起、擺正後，在多艘拖船協助下，已抵達運河中游的大苦湖，將接受詳細檢查，決定是否繼續原訂的航程，蘇伊士運河雙向航道已於當地時間週一晚間7點左右（台灣時間30日凌晨1點）全面恢復通航，預計每天放行百艘。

雖然卡船危機已經解除，但除了還需幾天才能消化堵塞在運河兩端的船隻外，也有海運業者警告，長賜輪擱淺事件已造成連鎖反應，滯留的貨物或需1個月才能完全處理，後續損失賠償問題也還待議。

截至台灣時間30日上午7點30分左右，即時船隻資訊網站「Vesselfinder」頁面顯示，蘇伊士運河兩端仍塞爆，數百艘船隻排隊等著通過。