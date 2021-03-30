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谷歌慶祝蘇伊士運河復航　只要打2關鍵字驚見小巧思

The China Post/綜合報導

2021-03-30 23:30:00

▲谷歌搜尋引勤 (Google) 為了慶祝長榮海運長賜號在經歷了一週的時間終於成功脫困，於網站上設計了小巧思。(圖/擷取自Google網頁)
▲谷歌搜尋引勤 (Google) 為了慶祝長榮海運長賜號在經歷了一週的時間終於成功脫困，於網站上設計了小巧思。(圖/擷取自Google網頁)
根據The China Post報導，谷歌搜尋引勤 (Google) 為了慶祝長榮海運長賜號在經歷了一週的時間終於成功脫困，於網站上設計了小巧思，讓使用者只要打上「suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜號)」就會看到小船貼圖從右側往左航行。 
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蘇伊士運河將慢慢恢復航運，據報導，目前有約422艘貨船正在通過，而官方也表示除了載有牲畜的船隻，會依照先到的順序通行。目前預期要花上6天的時間才能完全疏通。
▲賜號重新浮起、擺正後，在多艘拖船協助下，已抵達運河中游的大苦湖，將接受詳細檢查，決定是否繼續原訂的航程。(圖／圖／美聯社))
▲賜號重新浮起、擺正後，在多艘拖船協助下，已抵達運河中游的大苦湖，將接受詳細檢查，決定是否繼續原訂的航程。(圖／圖／美聯社))
綜合外媒報導，長賜號重新浮起、擺正後，在多艘拖船協助下，已抵達運河中游的大苦湖，將接受詳細檢查，決定是否繼續原訂的航程，蘇伊士運河雙向航道已於當地時間週一晚間7點左右（台灣時間30日凌晨1點）全面恢復通航，預計每天放行百艘。
雖然卡船危機已經解除，但除了還需幾天才能消化堵塞在運河兩端的船隻外，也有海運業者警告，長賜輪擱淺事件已造成連鎖反應，滯留的貨物或需1個月才能完全處理，後續損失賠償問題也還待議。
截至台灣時間30日上午7點30分左右，即時船隻資訊網站「Vesselfinder」頁面顯示，蘇伊士運河兩端仍塞爆，數百艘船隻排隊等著通過。 
▲即時船隻資訊網站「Vesselfinder」頁面顯示，蘇伊士運河兩端仍塞爆，數百艘船隻排隊等著通過。(圖/擷取自Vesselfinder)
▲即時船隻資訊網站「Vesselfinder」頁面顯示，蘇伊士運河兩端仍塞爆，數百艘船隻排隊等著通過。(圖/擷取自Vesselfinder)
 
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