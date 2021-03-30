月薪已有46K！工程師「假日還想跑外送」 真實原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 17:49:18
月薪的多寡深深影響著一般人的生活品質，因此不少人也都會身兼多職，希望能多賺外快。不過就有一名工程師，月薪已經有46K，卻仍想在假日出門跑外送，背後的原因曝光後，也引發關注討論。
一名工程師在論壇Dcard上發文，「我在桃園某間系統廠擔任工程師，工作內容是負責維護好系統的穩定，與營運正常即可，基本上不太會有需要加班的時候，5點一到就可以準時下班，其實我心裡還是很想加班，留下來賺加班費的，但實在想不到有什麼理由可以留下來加班」。因為這樣，原po的空閒時間變得非常多，假日更是幾乎待在家中，他也開始萌生兼職跑外送的念頭，心想「每個月可以多個5000元也好」，不過又發現目前外送人員僧多粥少的現況，也產生猶豫。而文章曝光後，立刻有不少人給予實際面的建議「以你的專業來說，假日跑外送等多能賺到零用錢，但對於未來沒有幫助」、「我認為與其你假日去跑外送，不如去學投資或進修其他專業，才是正途」、「現在的話不建議入行，效益真的不算好」；但也有人認為，「如果你喜歡騎車兜風的話，是可以當作休閒，反正閒在家也是一天」、「時間是挺自由的，想外送就外送，有事隨時下線，兼職來說已經很不錯了」。（編輯：潘毅）