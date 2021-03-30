同學都上頂尖學校！他怒嗆「繁星垃圾體制」　遭眾人轟爆

為了平衡城鄉的教育資源差距，讓相對較弱勢的學生也有機會進入頂尖大學，便設計了「繁星」升學制度，不過也有人對該制度抱持懷疑態度，對此就有一名男網友發文抱怨，表示學校一堆人學測考得比他爛，卻能透過繁星上更高分的學校，讓他非常不滿。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「繁星到底是什麼垃圾體制」為題發文，表示學校一堆人的學測分數都少他5到10級分，卻能用「繁星」上到比他更好的學校，「就因為他們平常跟老師交情好，可以打高分，甚至某些學校會幫他們的資優班打特高分，讓普通班追不上」。

原PO也提到，他也不想、不喜歡去拍老師馬屁，「平常也不太喜歡敷衍一下作業，導致我雖然段考隨便考都中上，在校趴數卻只有96%」，但他也強調自己學測成績，至少是在學校的前10％，可是其他學測考比他低的同學卻能靠繁星錄取更好的學校，讓他相當不滿。

▲一名男網友發文抱怨，表示同學學測成績比他低，卻靠著「繁星制度」上了比他更好的學校，讓他很不滿意。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過多數網友則認為，「又沒人叫你段考隨便考考，交作業隨便做做，想要老師給你高分，至少你的態度要拿出來吧」、「你段考隨便考，人家段考認真考」、「每個制度都會有具有優勢的以及弱勢的族群，繁星就只是不要都爽到同一群人而已，不是不利於你的體制就是垃圾阿」、「態度明顯超有問題吧，阿你學測成績好就用個申啊，繁星至少也是用三年的努力換來的」。（編輯：郭佩蓉）