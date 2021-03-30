和平區原漢土地糾紛多 調委會爭取「專案」講習有創見
記者金武鳯/台中報導
2021-03-30 18:40:27
台中市和平區是全市獨有原住民保留地，因不時引發原漢土地糾紛，經和平區調解委員會主席鄒盛達，向市府法制局爭取因地制宜「專案講習」，法制局從善如流，今（30）日特邀法官張升星上山開講「原住民保留地相關法規及實務」，參與委員反應熱烈。法制局長李善植肯定鄒盛達主席「有創見」，能具體解決地方需求。
和平區是全市面積最大、人口最少行政區，也是唯一有原住民保留地的直轄市，劃定有24萬多公頃國有土地保留給原住民耕作使用，並依照「原住民保留地開發管理辦法」施行。 和平區長吳萬福表示，原住民所使用的土地可以取得耕作權、農育權、地上權、所有權、租賃權及無償使用權，只是，常有原住民未依「原住民土地管理辦法」移轉、買賣、承租給漢人，導致原漢土地糾紛時傳。和平區調解委員會主席鄒盛達說，市府法制局例行性舉辦各區調解委員相關法規、案例講習，其中包括土地及大樓公寓糾紛案例講解分析，用意良好，只是不適用於和平區，因為和平區幾乎沒有大樓公寓，每次類似講習對區內的調解委員來說，對調解工作並無助益。 考量和平區原住民土地糾紛特殊性，鄒盛達向法制局長爭取因地制宜措施，也就是在和平區應該辦專案講習，讓調解委員及區公所相關人員有更精確法律支持，找出雙方合意方式進行調解，降低多年來和平區因原住民保留地所造成的土地糾紛案例。法制局從善如流，今天特邀台中高等行政法院張升星法官主講「原住民保留地相關法規及實務」。張升星法官深入淺出說明，並例舉親手處理的糾紛案例，逐一從法源、訴訟兩造的主張，到判決依據、結果，逐項分析，參與人員咸感受益良多，機會難得，課後仍爭著向張法官提問請益。