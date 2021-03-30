居家上班偷懶就扣薪！公司「偵測」員工滑鼠 律師秒打臉
編輯中心/綜合報導
2021-03-30 19:05:35
因為疫情關係，不少國家都有公司讓員工改為居家上班的模式，不過卻也產生工時無法核實的爭議問題。就有日本企業，為了避免在家上班會偷懶的現象，決定推行要員工在滑鼠上安裝偵測器，超過5分鐘沒移動就會扣薪，然而此制度也立刻遭到律師打臉。
據日媒《Bengo4》報導，近期有日本上班族在網路上吐露苦水，表示自己公司雖然讓職員在家上班，但高層卻要求職員必須在家中電腦的滑鼠上安裝「偵測器」，只要閒置超過5分鐘，就會被認定有偷懶之嫌，扣除當日工時，等同變相減薪。對此，日本律師今泉義龍也受訪提出見解，由於日本定義之工時，是為「勞工於雇主指揮監督之下，提供勞務或等待提供勞務的時間」，意即員工在這段時間沒有實際執行任務，而是為了工作在做準備，或是在等待工作指令，也必須計入工時內。今泉律師也舉例，員工在上班時間上廁所、休息等，也都會應上述原因，計入工時，因為員工在這段時間並未脫離「提供勞務的時間」，除非員工在工作時間因私事外出，完全無法完成工作內容，才可以忽略不計，因此該案例中，公司方將員工不操作電腦的時間扣除，加以扣薪的舉動則是違法的。（編輯：潘毅）